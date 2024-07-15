Как отличить вирусную кишечную инфекцию от бактериальной

Стоит помнить, что кишечные инфекции можно подхватить круглый год, но летом вероятность заражения возрастает. Дело в том, что люди чаще находятся на природе, где невозможно тщательно вымыть руки, купаются в озерах и прудах, в воде которых обычно есть возбудители инфекции, работают в саду. Кроме того, в теплое время года быстрее портятся продукты. Также в путешествиях и походах человек чаще пьет плохую воду. Усиливает риск заражения и потребление плохо вымытых свежих фруктов, ягод и овощей. Источником болезнетворных микроорганизмов могут также стать сырые яйца, некипяченое молоко, домашний творог и простокваша.