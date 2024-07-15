Как отличить вирусную кишечную инфекцию от бактериальной

Как отличить вирусное заболевание от бактериального? На этот и другие вопросы в разговоре с изданием «Доктор Питер» ответила эксперт Лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Кишечные инфекции — это большая группа заболеваний. Они отравляют организм и нарушают работу ЖКТ. Их можно классифицировать по виду возбудителей: бактериальные, вирусные и токсикоинфекции (отравление ядами).
Признаки бактериальной инфекции
Эти инфекции вызывают такие бактерии, как, например, сальмонелла, шигеллы, стафилококки, клостридии, кишечные палочки. Они приводят к дизентерии (шигеллезу), сальмонеллезу, иерсиниозу, ботулизму. В начале у них схожие симптомы:
- боль в животе;
- слабость;
- тошнота, рвота;
- диарея;
- повышенная температура.
Симптомы вирусного заболевания
Эти инфекции чаще всего возникают из-за ротавируса, аденовируса, энтеровируса. Им свойственно сочетание симптомов, характерных для бактериальных кишечных инфекций, с признаками ОРВИ:
- головная боль;
- насморк;
- ломота в теле;
- при аденовирусной инфекции могут появиться жжение и резь в глазах (похоже на конъюктивит);
- при энтеровирусной инфекции может возникнуть красная сыпь на коже лица и тела.
Врач уточняет, что проявления различных кишечных инфекций очень похожи между собой. На глаз определить, чем именно заразился человек — сальмонеллезом или дизентерией, — на ранних стадиях бывает сложно. Точно выявить причину заболевания можно только с помощью анализов. После них назначают лечение.
Также врач рассказала, что и бактерии, и вирусы, вызывающие кишечные инфекции, очень живучи. Самые распространенные механизмы заражения — фекально-оральный и бытовой. Больной выделяет вирусы и бактерии с калом, и через почву, воду, плохо помытые руки они попадают в организм здорового человека.
Стоит помнить, что кишечные инфекции можно подхватить круглый год, но летом вероятность заражения возрастает. Дело в том, что люди чаще находятся на природе, где невозможно тщательно вымыть руки, купаются в озерах и прудах, в воде которых обычно есть возбудители инфекции, работают в саду. Кроме того, в теплое время года быстрее портятся продукты. Также в путешествиях и походах человек чаще пьет плохую воду. Усиливает риск заражения и потребление плохо вымытых свежих фруктов, ягод и овощей. Источником болезнетворных микроорганизмов могут также стать сырые яйца, некипяченое молоко, домашний творог и простокваша.
Чтобы избежать инфекции, нужно почаще тщательно мыть руки. Молоко и воду перед употреблением необходимо кипятить (или заменить их на пастеризованную или бутилированную продукцию). Еду надо хранить в холодильнике. На пикники не стоит брать продукты, которые быстро портятся на жаре: колбасы, кремовые кондитерские изделия, молочка. Фрукты, ягоды и овощи нужно тщательно мыть перед употреблением, а зелень выдерживать полчаса в холодной воде, а затем прополаскивать.
Айгуль Сабитова