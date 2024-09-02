Как отличаются стандарты красоты в разных странах

В современном обществе трудно соответствовать тому, что считается «красивым». Зачастую мы зацикливаемся на мельчайших деталях в надежде когда-нибудь достичь установленного социального стандарта. Однако в действительности красота никогда не являлась чем-то однозначным, ведь, вопреки современной привычке стандартизации, для каждого человека она означает что-то свое. Давайте совершим небольшое путешествие по миру вместе с ВФокусе Mail, чтобы узнать, как отличаются стандарты женской красоты в разных странах.
Африка: чрезмерная индивидуальность
Африканские стандарты красоты достаточно разнообразны и необычны, так как местные жители убеждены, что красота в целом должна прославлять индивидуальность. Именно поэтому здесь чтят вычурные прически, боди-арт, пышные формы и необычные черты лица. Во многих местных культурах также существует практика шрамирования, которая заключается в намеренном нанесении порезов на тело и лицо для «выделения» особенностей внешности.
Азия: антипод естественности
Во многих азиатских культурах стандарты красоты ориентированы на Запад, из-за чего они крайне неестественны, так как противоречат генетическим особенностям монголоидной расы.
Издавна считается, что признаки элегантности и женственности — это стройное, V-образное лицо с четко очерченной линией подбородка, светлая кожа без изъянов, двойные веки, высокая переносица и светлые глаза. Для достижения подобных стандартов азиатские женщины зачастую прибегают к использованию чрезмерного макияжа и обращаются к пластическим хирургам, которые заново «моделируют» черты лица.
Индия: нереалистичные стандарты красоты
Также, как и в азиатских странах, стандарты женской красоты в Индии сильно противоречат естественным особенностям внешности. Привлекательными здесь считаются женщины с высокими лбами, светлыми миндалевидными глазами и густо очерченными бровями. Помимо прочего, местные красотки обязательно должны иметь острый, тонкий нос и пухлые губы.
Турция: густые волосы
Большинство стандартов красоты в Турции сосредоточено именно на волосах. Длинные, темные и густые волосы здесь считаются явным признаком привлекательности. Кстати, именно поэтому в стране крайне популярно наращивание волос и ресниц.
Мексика: загорелая кожа
Загар является главным признаком красоты в солнечной стране. Он указывает на то, что человек любит солнце и ведет активный образ жизни. Мексиканскую красавицу также отличает тонкая талия, длинные блестящие волосы и пухлые губы. При этом считается, что макияж должен быть минимальным и естественным, но брови при этом нужно обязательно выделить.
Вне зависимости от стандартов — вы прекрасны и уникальны
Мы собрали только малую часть примеров необычных и очень разнообразных «стандартов красоты» с разных частей света. Как можно было заметить, соответствовать им — крайне тяжело и, порой, даже глупо. Вероятно, что красивыми нас делает не только то, как мы выглядим. Поэтому Вфокусе Mail напоминает, что все мы уникальны и прекрасны вопреки ожиданиям общественности.
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