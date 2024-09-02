Как отличаются стандарты красоты в разных странах

Мы собрали только малую часть примеров необычных и очень разнообразных «стандартов красоты» с разных частей света. Как можно было заметить, соответствовать им — крайне тяжело и, порой, даже глупо. Вероятно, что красивыми нас делает не только то, как мы выглядим. Поэтому Вфокусе Mail напоминает, что все мы уникальны и прекрасны вопреки ожиданиям общественности.