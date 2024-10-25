Как открыть дверь, если забыл или потерял ключи

Для начала нужно попробовать поискать ключи получше: вывернуть карманы, прощупать подкладку одежды и сумки. Затем нужно подумать, где вы сегодня были, кого видели. Часто людям удается вспомнить, где они оставили или могли выронить ключи. Если есть запасной комплект, можно просто съездить за ними. Хорошо, если дубликат хранится на даче, на работе или у родителей.