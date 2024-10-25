Как открыть дверь, если забыл или потерял ключи

Общие правила
Как пишет «Общественная служба новостей», главное в таких случаях не паниковать, это не поможет делу. Важно помнить, что это не чья-то смерть или еще какая-то трагедия.
Для начала нужно попробовать поискать ключи получше: вывернуть карманы, прощупать подкладку одежды и сумки. Затем нужно подумать, где вы сегодня были, кого видели. Часто людям удается вспомнить, где они оставили или могли выронить ключи. Если есть запасной комплект, можно просто съездить за ними. Хорошо, если дубликат хранится на даче, на работе или у родителей.
Издание подчеркивает, что при подаче объявления о пропаже ключей вам, скорее всего, будут названивать мошенники. Нужно сохранять бдительность, не стоит рассказывать о случившемся соседям и в социальных сетях.
Если ключи не нашлись, надо вызывать специалистов.
1. Нужно вскрыть дверь.
Профессионально вскрывают дверь сотрудники управляющей компании, МЧС или промышленные альпинисты.
Сначала лучше обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Их услуги обычно стоят недорого, но зачастую их приходится подолгу ждать, а после вскрытия придется ремонтировать дверь.
В случае, если управляющая компания молчит, надо позвонить по телефону 112 в МЧС. Отреагируют они быстро, но тоже вряд ли будут заботиться о сохранности дверей или окон.
Если квартира находится высоко, а балкон или окно приоткрыты, нужно вызвать промышленных альпинистов. Их услуги платные и они есть не во всех городах, но имущество точно останется в целостности.
Если квартиру нужно открыть срочно, то вбейте в Интернете запрос «аварийное вскрытие замков». Это недешево, но быстро, можно управиться за один час.
2. Вызывайте полицию.
Стоит иметь в виду, что без полиции слесари не вскрывают квартиру, поэтому нужно набрать 102 либо позвонить участковому. При вскрытии дверей правоохранители санкционируют вход и проверят необходимые документы.
Нужно написать заявление в полицию о пропаже ключей, особенно если есть подозрения в их краже. Отметим, в отделениях МВД есть столы находок, куда люди приносят найденные вещи. На всякий случай можно заглянуть туда — вдруг ключи окажутся там.
3. Поменяйте замки.
Этот шаг очень важен, подчеркивает издание. Даже если ключ нашелся и двери целы — лучше перестраховаться, сменить замки или перекодировать замковый механизм.
Специалисты отметили, что все перечисленные советы следует применять, только если вы сможете доказать свое право на проживание в квартире. Иначе подобные действия сочтут незаконными, и за них придется нести ответственность вплоть до уголовной.
Потеряться могут не только ключи, но и многие другие вещи — причем не где-то на улице, а дома. Помочь с поисками поможет ряд советов.