Как отключить эмоции при принятии важных решений

По его словам, прежде всего нужно сделать паузу между поступающей информацией и вашей реакцией на нее.
Так, при переговорах эксперт советует не спешить с ответом, а взять паузу на принятие решения. Главное — переключиться. Иначе, находясь в самом эпицентре ситуации, у вас сокращается поле для оценки происходящих событий и их интерпретации. «Нужно отойти в сторону, пусть и условно, чтобы взглянуть на ситуацию со стороны. Идеально, если ситуация позволяет договориться о том, что принятие решения займет у вас пару дней», — отмечает психотерапевт.
Перед принятием решений имеет смысл также обсудить их с другими людьми. Это могут быть друзья, коллеги или профессиональные психологи. Второе профессиональное мнение вам точно не помешает, считает специалист.
И наконец, переживая тревогу или любую другую тяжелую эмоцию, задайте себе вопрос — почему вы испытываете именно эти чувства в данной ситуации. Скорее всего, причина окажется не в самой ситуации, а в ее интерпретации. Например, вам предложили новую работу, вы испытали тревогу и отклонили предложение. А, взяв паузу перед ответом, чтобы проанализировать свои чувства, вы могли бы прийти к неожиданным выводам. Например, что отказаться от предложения вы хотите просто из-за страха потерять привычный доход и не оправдать надежд на новом месте.
«Таким образом, вы просто неправильно интерпретировали ситуацию и попали в ловушку когнитивного искажения, что привело к сильной эмоциональной реакции», — говорит Фомин.