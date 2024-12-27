Как отключить эмоции при принятии важных решений

И наконец, переживая тревогу или любую другую тяжелую эмоцию, задайте себе вопрос — почему вы испытываете именно эти чувства в данной ситуации. Скорее всего, причина окажется не в самой ситуации, а в ее интерпретации. Например, вам предложили новую работу, вы испытали тревогу и отклонили предложение. А, взяв паузу перед ответом, чтобы проанализировать свои чувства, вы могли бы прийти к неожиданным выводам. Например, что отказаться от предложения вы хотите просто из-за страха потерять привычный доход и не оправдать надежд на новом месте.