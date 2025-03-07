Как отказаться от госпитализации и могут ли увезти в больницу принудительно

Кроме того, госпитализировать пациента без его согласия могут, если у него тяжело психическое расстройство, из-за которого он представляет угрозу для себя или других. Если человек совершил преступление и его признали нуждающимся в принудительном лечении, то его тоже увезут в больницу даже при наличии возражений. Когда нужна медицинская или психиатрическая экспертиза по решению суда или для следствия, пациента также могут госпитализировать без его согласия.