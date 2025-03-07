Как отказаться от госпитализации и могут ли увезти в больницу принудительно

На каком этапе можно отказаться от госпитализации
Как сообщает «Лайфхакер», по закону отказать в госпитализации человеку не могут. А вот он сам может решить не ехать в больницу. Причем отказаться от лечения можно на любом этапе госпитализации. Это касается и детей. Даже если врачи настаивают на госпитализации, решение принимают родители.
При отказе от поездки в больницу медики должны рассказать о возможных рисках.
Есть ли случаи, когда от госпитализации нельзя отказаться
В некоторых ситуациях пациента могут госпитализировать без его согласия (или его законных представителей — родителей или опекунов).
Например, если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям, а человек не может выразить свое мнение.
Также пациента могут увезти в больницу в случае болезни, которая представляет опасность для окружающих. К примеру, если у человека инфекция, требующая изоляции.
Кроме того, госпитализировать пациента без его согласия могут, если у него тяжело психическое расстройство, из-за которого он представляет угрозу для себя или других. Если человек совершил преступление и его признали нуждающимся в принудительном лечении, то его тоже увезут в больницу даже при наличии возражений. Когда нужна медицинская или психиатрическая экспертиза по решению суда или для следствия, пациента также могут госпитализировать без его согласия.
Стоит ли отказываться от госпитализации
Перед отказом от госпитализации убедитесь, что знаете свой диагноз, понимаете, какое лечение вам предлагают, а также какие у него риски и плюсы. Также нужно выяснить, можете ли вы лечиться дома, есть ли здесь преимущества или опасность. Кроме того, надо понять, каковы последствия отказа от госпитализации и чем вы рискуете. Медики рекомендуют госпитализацию, когда считают, что человеку может стать хуже.
Если сомневаетесь, стоит ли ложиться в больницу, поговорите со своим лечащим врачом. Он расскажет о возможных последствиях и объяснит, есть ли другие варианты лечения.
Что будет, если отказаться от госпитализации
Если человек отказывается лечь в больницу, несмотря на призывы врачей, он берет на себя ответственность за свое здоровье. Последствия отказа могут быть разными. Например, болезнь может прогрессировать, и состояние пациента ухудшится. Могут возникнуть тяжелые последствия (вплоть до инвалидности). В некоторых случаях отказ от экстренной помощи и лечения может привести к смерти. Если пациент умрет из-за отказа от госпитализации, врачи за это ответственность нести не будут.
Когда можно отказаться от госпитализации
Это допустимо, если лечение в стационаре не дает значительных преимуществ в сравнении с амбулаторным наблюдением (когда человек сам ходит к врачу и на процедуры без круглосуточного нахождения в больнице). Например, если состояние пациента стабильно, если он может лечиться амбулаторно, если ему не требуется круглосуточное наблюдение, если есть высокий риск внутрибольничных инфекций.
Однако даже в таких ситуациях решать насчет госпитализации лучше после консультации с врачом. Это поможет избежать осложнений и рисков.
Как отказаться от госпитализации
Если после беседы с врачом и обдумывания всех рисков вы все же решили отказаться от госпитализации, заполните заявление (бланк выдают медики). В нем нужно будет указать паспортные данные, предварительный диагноз и больницу, в которую вас хотели повезти. Отдать заявление надо либо медикам скорой помощи, либо в регистратуру больницы, если вас в нее уже привезли.
Многие люди, лечась дома, применяют народные методы. Однако они могут оказаться не только неэффективными, но и опасными для здоровья. Особенно если речь идет о ребенке.