Как отказ от кофе может принести пользу здоровью

Кофеин — наиболее потребляемое психоактивное соединение в мире. Он содержится во всем — от газированных напитков и средств от простуды до кофе без кофеина и шоколада — и быстро усваивается организмом, достигая максимального эффекта в течение двух часов. Кофеин водо- и жирорастворим, поэтому проникает во все ткани организма.

Поскольку переизбыток соединения может привести к мышечной дрожи, тошноте, головным болям, учащенному сердцебиению и даже смерти (в крайних случаях), взрослым рекомендуется употреблять не более 400 миллиграмм кофеина в день. Но даже люди, которые выпивают всего пару чашек кофе или чая в день, могут чувствовать неприятные побочные эффекты: раздражительность, трудности с засыпанием и нервозность.

И все же осознавая все недостатки, многим тяжело перестать употреблять его ежедневно. Адам Тейлор, профессор и директор Учебного центра клинической анатомии Ланкастерского университета, в статье для The Conversation рассказал, какие преимущества может иметь отказ от кофеина.

Меньше головных болей

В первое время отказ от кофеина может вызвать головные боли и усталость. Это связано с тем, что в организме развивается толерантность к кофеину: он связывается с денозином (нуклеозидом, который играет важную роль в биохимических процессах, таких как передача энергии и сигналов) и заставляет организм отсрочить наступление усталости. Со временем клетки мозга производят больше аденозиновых рецепторов, что возвращает бодрость организму.

Кофеин вызывает сужение кровеносных сосудов в голове и шее, уменьшая приток крови к мозгу. Потому когда вы перестаете его употреблять, примерно через 24 часа артерии и вены возвращаются в нормальное состояние. В свою очередь, увеличение притока крови к мозгу вызывает головные боли, которые в среднем могут длиться до девяти дней. По той же причине в краткосрочной перспективе отказ от кофеина может временно повысить восприятие боли.

Улучшение сна

Стоит отметить, что сон также улучшится. Кофеин влияет на сонливость, когда его употребляют во второй половине дня и вечером: он задерживает высвобождение мелатонина (гормона, вызывающего усталость) на 40 минут. Кофеин также сокращает общее время и продолжительность фазы глубокого сна. Это может привести к тому, что в надежде придать себе бодрости, люди буду употреблять больше кофеиносодержащих напитков, что еще больше нарушит циркадный ритм. Отказ от них не только улучшит общее состояние, но и снизит уровень тревожности и количество панических атак — при этом не только у людей с предрасположенностью к ним.

Меньше проблем с желудком

Сокращение или отказ от кофеина также может «вылечить» изжогу и расстройство желудочно-кишечного тракта. Он вызывает секрецию кислоты в желудке и ослабляет пищеводный сфинктер, который контролирует рефлюкс содержимого желудка вверх по пищеводу, вызывая дискомфорт. Отказ от кофеина также может снизить кровяное давление и уменьшить частоту сердечных сокращений. Это связано с тем, что если кто-то потребляет его ежедневно в течение многих лет, организм адаптируется к воздействию — и это становится новой нормой, оказывая стимулирующее воздействие на нервную систему, кишечник и сердце.

Белоснежная улыбка

Отказ от кофеина может улучшить белизну ваших зубов — не из-за кофеина, а потому, что чай и кофе содержат соединения, в том числе дубильные вещества, которые окрашивают зубы. Сахар в энергетических напитках также может повлиять на ситуацию. Некоторые исследования свидетельствовали о том, что напитки с кофеином могут уменьшить количество вырабатываемой вами слюны, которая обычно защищает наши зубы от повреждений.

Уменьшение проблем с стулом

Кофеин действует на гладкие мышцы кишечника (особенно толстой кишки) заставляя их сокращаться и вызывать позывы к походам в туалет. Он также влияет на выделения, поскольку впитывает в себя всю жидкость из организма. Действуя как мягкое мочегонное средство, кофеин вызывает увеличение выработки мочи. Это связано с тем, что он связывает аденозиновые рецепторы в почках, что изменяет обмен натрия, влияя на задержку воды. Адам Тейлор отмечает, что лучше всего отказываться от кофеина постепенно — в течение двух-трех недель, чтобы организм очистился от воздействия соединения.

Недавно эксперт рассказал, почему нельзя пить кофе после пробуждения. Также он назвал альтернативы, которые можно употреблять в течение часа после подъема.

Олеся Маевская