Как отель на юге России отказал семье с детьми в укрытии во время атаки дронов

«Документов у них при себе не было. Если бы сработала сирена, мы бы всех впустили. У нас тут часто ходят пьяные неадекватные люди», — заявили в пресс-службе отеля. На прямой вопрос о том, видели ли они среди просящих помощи детей, представитель гостиницы сказал, что на это не обратили внимания.