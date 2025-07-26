Как отель на юге России отказал семье с детьми в укрытии во время атаки дронов

Катерина и Дмитрий из Москвы приехали отдыхать в Сириус несколько дней назад. Супружеская пара остановилась в коттедже, в котором не оказалось оборудованных укрытий. Ночная атака БПЛА застала туристов врасплох — прямо на улице. Вместе с другой семьей, где трое детей, они побежали в соседний отель «Цитрус», где был большой подземный паркинг, однако там оказалась заперта дверь, хотя в утренние часы все было открыто.
«Мы побежали к центральному входу, где администрация отеля, попросили впустить нас. Администратор категорично ответила нам нет, заявив, что мы не являемся постояльцами отеля. У меня была мысль предложить им деньги. Но в этой суматохе мы не хотели терять время и просто побежали дальше», — вспоминает туристка Катерина.
Поиск убежища
После отказа семье пришлось бежать через мост над рекой Мзымта к ближайшему торговому центру, несмотря на то, что интенсивность атак ВСУ усилилась. По пути их встретили молодые сотрудники местного кафе, которые впустили их в подвал, дали питьевой воды и помогли успокоиться.
Примечательно, что сотрудники полиции заранее проинформировали граждан о том, что в Сириусе существует всего два места для укрытий: отель «Цитрус» и торговый центр. В конце прошлого года прокуратура через суд заставила мэрию Сочи взять на баланс и привести в порядок бомбоубежища.
По словам представителей гостиницы, в тот момент, когда туристы обратились к администратору, еще не было режима чрезвычайной ситуации.
«Документов у них при себе не было. Если бы сработала сирена, мы бы всех впустили. У нас тут часто ходят пьяные неадекватные люди», — заявили в пресс-службе отеля. На прямой вопрос о том, видели ли они среди просящих помощи детей, представитель гостиницы сказал, что на это не обратили внимания.
Реакции общественности
Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов призвал правоохранительные органы Сочи обратить внимание на инцидент и провести собственную проверку. По его мнению, существуют все шансы на возбуждение уголовного дела по статье об оставлении в опасности на администраторов «Цитруса» либо их руководство, которое дало сотрудникам такое указание.
«Я не могу себе представить, чтобы мою жену или маму, или ребенка не впустили укрыться от бомбардировки или атаки беспилотников», — прокомментировал ситуацию писатель и публицист Владимир Сергиенко.
По его мнению, нет разумных оправданий для такого цинизма и равнодушия. «Если нет культуры солидарности, и эдакая высокосортная гопота демонстрирует собственную власть, значит, должен быть закон. Если не предоставили убежище — штраф. Да такой, чтобы в следующий раз, директор отеля сам прибежал открывать двери», — заключил эксперт.
Дарья Баева