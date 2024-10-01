Как отдыхаем и работаем в октябре 2024 года

Октябрь — десятый месяц календарного года и первый четвертого квартала. Его название происходит от латинского слова octo («восемь»), так как в римском календаре октябрь был восьмым по счету месяцем в году. На Руси второй осенний месяц было принято называть листопадом: в это время деревья начинают активно сбрасывать листву. РБК Life рассказывает, как в России будут отдыхать и работать в октябре 2024 года.
Как отдыхаем в октябре 2024 года: выходные дни
В октябре 31 календарный день. Из них в 2024 году при пятидневной рабочей неделе будет 23 рабочих и восемь выходных. Для работающих по графику 5/2 дни отдыха выпадают на 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 октября. Праздничных нерабочих дней нет.
Выгодно ли брать отпуск в октябре 2024 года
Тем, кто работает по пятидневному графику, из-за особенности расчета отпускных выгоднее отдыхать в те месяцы, когда много рабочих дней. В октябре 2024-го 23 рабочих дня и всего восемь выходных. С финансовой точки зрения этот месяц один из самых выгодных для отпуска. Столько же рабочих дней было в июле.
Самым невыгодным месяцем для отпуска в 2024 году были январь, май и июнь.
Праздники в октябре
Праздники в России
1 октября — День Сухопутных войск [3].
2 октября — День среднего профессионального образования, День метростроителя.
4 октября — День Космических войск.
5 октября — День учителя.
6 октября (первое воскресенье октября) — День работника электронной промышленности.
13 октября (второе воскресенье октября) — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
20 октября (третье воскресенье октября) — День работников дорожного хозяйства, День отца.
22 октября — День финансово-экономической службы.
25 октября — День таможенника Российской Федерации.
27 октября (последнее воскресенье октября) — День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.
30 октября — День памяти жертв политических репрессий.
Церковные праздники
9 октября — День памяти Иоанна Богослова.
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.
Праздники и памятные даты в мире
1 октября — Международный день пожилых людей.
2 октября — Международный день ненасилия.
5 октября — Всемирный день учителя.
6 октября — завершение «Октоберфеста», Мюнхен (Германия).
9 октября — Всемирный день почты.
10 октября — Всемирный день психического здоровья.
11 октября — Международный день девочек.
16 октября — Всемирный день продовольствия.
17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
24 октября — Неделя разоружения.
29 октября — Международный день ухода и поддержки.
31 октября — Всемирный день городов [4].
Ночь с 31 октября на 1 ноября — Хэллоуин, День всех святых.