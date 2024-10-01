Как отдыхаем и работаем в октябре 2024 года

Октябрь — десятый месяц календарного года и первый четвертого квартала. Его название происходит от латинского слова octo («восемь»), так как в римском календаре октябрь был восьмым по счету месяцем в году. На Руси второй осенний месяц было принято называть листопадом: в это время деревья начинают активно сбрасывать листву. РБК Life рассказывает, как в России будут отдыхать и работать в октябре 2024 года.