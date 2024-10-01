Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как отдыхаем и работаем в октябре 2024 года

Производственный календарь и неофициальные праздники.

Источник: VK

Октябрь — десятый месяц календарного года и первый четвертого квартала. Его название происходит от латинского слова octo («восемь»), так как в римском календаре октябрь был восьмым по счету месяцем в году. На Руси второй осенний месяц было принято называть листопадом: в это время деревья начинают активно сбрасывать листву. РБК Life рассказывает, как в России будут отдыхать и работать в октябре 2024 года.

Как отдыхаем в октябре 2024 года: выходные дни

В октябре 31 календарный день. Из них в 2024 году при пятидневной рабочей неделе будет 23 рабочих и восемь выходных. Для работающих по графику 5/2 дни отдыха выпадают на 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 октября. Праздничных нерабочих дней нет.

Выгодно ли брать отпуск в октябре 2024 года

Тем, кто работает по пятидневному графику, из-за особенности расчета отпускных выгоднее отдыхать в те месяцы, когда много рабочих дней. В октябре 2024-го 23 рабочих дня и всего восемь выходных. С финансовой точки зрения этот месяц один из самых выгодных для отпуска. Столько же рабочих дней было в июле.

Самым невыгодным месяцем для отпуска в 2024 году были январь, май и июнь.

Праздники в октябре

Праздники в России

1 октября — День Сухопутных войск [3].

2 октября — День среднего профессионального образования, День метростроителя.

4 октября — День Космических войск.

5 октября — День учителя.

6 октября (первое воскресенье октября) — День работника электронной промышленности.

13 октября (второе воскресенье октября) — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

20 октября (третье воскресенье октября) — День работников дорожного хозяйства, День отца.

22 октября — День финансово-экономической службы.

25 октября — День таможенника Российской Федерации.

27 октября (последнее воскресенье октября) — День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

30 октября — День памяти жертв политических репрессий.

Церковные праздники

9 октября — День памяти Иоанна Богослова.

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.

Праздники и памятные даты в мире

1 октября — Международный день пожилых людей.

2 октября — Международный день ненасилия.

5 октября — Всемирный день учителя.

6 октября — завершение «Октоберфеста», Мюнхен (Германия).

9 октября — Всемирный день почты.

10 октября — Всемирный день психического здоровья.

11 октября — Международный день девочек.

16 октября — Всемирный день продовольствия.

17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

24 октября — Неделя разоружения.

29 октября — Международный день ухода и поддержки.

31 октября — Всемирный день городов [4].

Ночь с 31 октября на 1 ноября — Хэллоуин, День всех святых.