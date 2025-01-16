Как освоить цифровой детокс: больше половины россиян не умеют жить без интернета

Это на три процента больше, чем в прошлом году. При этом семь процентов из них заявили, что протянут без Сети не больше недели, а десять процентов — несколько дней. Кроме того, 15% респондентов начнут чувствовать себя неладно уже спустя час после отлучения от интернета.