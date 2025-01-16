Как освоить цифровой детокс: больше половины россиян не умеют жить без интернета

Это на три процента больше, чем в прошлом году. При этом семь процентов из них заявили, что протянут без Сети не больше недели, а десять процентов — несколько дней. Кроме того, 15% респондентов начнут чувствовать себя неладно уже спустя час после отлучения от интернета.
Как освоить цифровой детокс: пять экспертных советов
Медиа об электронике Samsung Explore знает толк в отказе от гаджетов. Перечисляем пять шагов и рекомендуем повторять их при первых же признаках переутомления.
- Продумайте время на детокс заранее. Отказ от электроники подразумевает собой невозможность совершать привычные действий в Сети. Определитесь со сроком отдыха от переизбытка информации, например неделя или две, и прикиньте, не всплывет ли в это время квитанция за жилищно-коммунальные услуги, которую срочно потребуется оплатить онлайн, или не понадобится ли внезапно забронировать билеты в кино через сайт. Освободите себя от подобных интернет-дел заранее.
- Оповестите близких. Отправьте родственникам и друзьям сообщение с информацией о планируемом детоксе. Не пойдете на такой шаг — окажетесь в зоне риска попасть на листовки с поиском пропавших без вести.
- Создайте кодекс детокса. Буквально распишите по пунктам, что будет можно делать во время отдыха от электроники, а что нельзя. Продумайте возможность использовать гаджеты во время экстренных случаев, например для вызова скорой ребенку с высокой температурой, а также далекое место, где они будут вас дожидаться в заточении.
- Организуйте офлайн-досуг вне работы. Сериалы, йога с экрана или онлайн-образование — нет. Бумажные книги, тренажерный зал или прогулка по парку — да.
- Не бросайте дело при первой неудаче. Вероятно, на автомате или в особо триггерные моменты в стартовые дни детокса ваши руки все-таки доберутся до излюбленной электроники. Но не спешите расстраиваться и считать опыт провальным — сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, признайте легкий провал, снова отложите технику и двигайтесь дальше.
Плюсы от цифрового детокса
- Снижение веса. Вред для фигуры от приема пищи напротив экрана доказан учеными крайне давно.
- Экономия денег. Импульсивные покупки в маркетплейсах внезапно больше не заберутся в ваш кошелек.
- Уменьшение тревожности. Вечное перелистывание лент соцсетей дает обманчивое впечатление, что все живут жизнь, пока вы лежите на кровати. Да и тревожные новости, без знания которых вы прекрасно бы справились, перестанут долетать до вас со скоростью света.
- Улучшение сна. Когда мозг засыпает в тишине, а не под бормотание актеров и свет экрана, он сильнее расслабляется — долой кошмары и головные боли поутру.