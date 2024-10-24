Как оспорить увольнение, если вы с ним не согласны

Для того, чтобы защитить интересы работников и не допускать произвола со стороны работодателей в Трудовом кодексе РФ установлены определенные процедуры применения того или иного основания для увольнения работника, нарушение которых влечет признания увольнения незаконным и восстановление работника на работе.