Как оспорить увольнение, если вы с ним не согласны

Когда работник написал заявление об увольнении по собственному желанию или подписал соглашение о прекращении трудовых отношений, как правило, получив за это какую-то компенсацию, — это случаи «хорошего» расставания, судебных споров по которым минимальное количество.
Но вот если работника уволили по инициативе работодателя — это иная ситуация.
Чаще всего основаниями для увольнения по инициативе работодателя являются сокращение численности и/или штата работников, неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (прогул, появление на работе в состоянии опьянения, разглашение коммерческой тайны).
Для того, чтобы защитить интересы работников и не допускать произвола со стороны работодателей в Трудовом кодексе РФ установлены определенные процедуры применения того или иного основания для увольнения работника, нарушение которых влечет признания увольнения незаконным и восстановление работника на работе.
Если вы считаете, что увольнение незаконно, можно обратиться в суд за защитой своих прав.
Первое, что нужно помнить, подать заявление в суд нужно в течение одного месяца со дня получения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки\ сведений о трудовой деятельности.
Само заявление подается в районный суд общей юрисдикции (городской, если город не поделен на районы) по месту жительства работника, месту нахождения работодателя либо по месту исполнения трудового договора.
Единого образца такого заявления нет, но Гражданский процессуальный кодекс РФ (статья 131) устанавливает определенные требования к его форме и содержанию.
В заявлении эксперт советует подробно описать ситуацию, вследствие которой вы были уволен, указать с чем именно вы не согласны, и приложить имеющиеся документы.
По словам Юлии Паушкиной, есть две хорошие новости для работников:
- за подачу заявления о восстановлении на работе не нужно платить государственную пошлину;
- бремя доказывания законности увольнения лежит на работодателе — именно он должен доказать, что вся процедура увольнения, установленная Трудовым кодексом, была соблюдена в полном объеме.
Учитывая, что именно работодатель должен собрать все документы и доказать законность увольнения, если вы считаете, что ваши права нарушены, самым действенным способом будет обращение в суд, заключила юрист.