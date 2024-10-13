Как осенью не превратиться в психа — 2 метода

Постарайтесь увеличить количество света в своей жизни. Если солнца на улице не хватает, стоит подумать об использовании специальных ламп для светотерапии, которые имитируют солнечное освещение. Такие лампы помогут вам восполнить дефицит света и улучшить настроение. Также не забывайте чаще бывать на свежем воздухе, даже если погода не идеальная. Короткие прогулки в парке или просто по улицам могут принести пользу вашему самочувствию.