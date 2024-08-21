Как осадки влияют на реактивные двигатели самолетов

Беспокоиться о том, что молния попадет в самолет, точно не стоит. Во-первых, такое явление происходит в среднем раз в год. Во-вторых, воздушные суда спроектированы так, чтобы выдерживать удары молнии, поэтому сбоев в работе электроники не происходит.