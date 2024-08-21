Как осадки влияют на реактивные двигатели самолетов

Дожди, ледяные дожди, а также град создают ряд проблем для выполнения полетов. Однако современная инженерия позволяет самолетам оставаться надежными при сложных погодных условиях.
Итак, рассмотрим, как на реактивные двигатели влияют дождь, ледяной дождь и град.
Самолеты спроектированы так, чтобы регулярно выдерживать суровые погодные условия. Порой воздушные суда часто летают во время штормов и при прочих неблагоприятных условиях без потери мощности двигателей.
Современные турбовентиляторные двигатели работают за счет внутреннего сгорания. Лопасти компрессоров низкого давления (LP) и высокого давления (HP) всасывают воздух в двигатель и направляют его в камеру сгорания, где воздух смешивается с топливом и выходит в виде выхлопных газов, продвигая самолет вперед.
Большая часть этого воздуха проходит мимо центральной части двигателя и перемещается между его капотом и сердечником сгорания. Перепускной воздух остается сжатым на выходе, производя более половины общей тяги при охлаждении сердечника.
Экстремальный приток воды
Во время полета в дождь, двигатели втягивают большое количество воды, которое не влияет на мощность.
Однако не все потоки воды проходят через центральную сердцевину двигателя. Лопасти компрессора улавливают первоначальный приток и с помощью центробежной силы направляют ее к внешним стенкам. Это позволяет жидкости обходить воздушную систему и избегать контакта с камерой сгорания в активной зоне двигателя.
Существует лишь маленький процент вероятности того, что дождь нарушит процесс сгорания даже в реактивных двигателях. Чрезвычайно высокая температура камеры сгорания двигателя, иногда достигающая 900, преобразует поступающую воду в пар, практически не влияя на мощность двигателя.
Ледяной дождь и град
Эти погодные условия могут вызвать гораздо больше проблем, так как они могут вызвать образование льда на выпускных отверстиях двигателя.
Если лед отколется, это может привести к повреждение лопастей и остановке компрессора. Однако воздухозаборники нагреваются, что препятствует образованию наледи.
Град может представлять опасность как для двигателей, так и для корпуса самолета, поэтому пилотам рекомендуется избегать грозы и облетать ее как минимум за 32 километра.
В случае потери мощности двигателей при обледенении или попадания большого количества воды в камеру сгорания пилот может попытаться повторно запустить двигатели или безопасно включить автоматические воспламенители.
Молния
Беспокоиться о том, что молния попадет в самолет, точно не стоит. Во-первых, такое явление происходит в среднем раз в год. Во-вторых, воздушные суда спроектированы так, чтобы выдерживать удары молнии, поэтому сбоев в работе электроники не происходит.
Реактивные двигатели тестируют еще на земле, чтобы удостовериться, что они выдержат сложные погодные условия и столкновение с птицами.
Технологические достижения в бортовом метеорологическом радаре могут помочь экипажу самолета избегать неблагоприятных погодных условий. Системы могут обнаруживать крупные скопления частиц, таких как град, дождь, и кристаллы льда, такие как снежинки.
В целом, возгорания двигателей самолетов из-за осадков остаются нечастыми. Сочетание центробежной силы, скорости, с которой воздух проходит через камеру, и тепла двигателя предотвращают попадание осадков в двигатели.
Ранее мы рассказали, что будет с самолетом при столкновении с птицами.
Анна Морозова