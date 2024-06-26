Как организовать бюджетный отдых на морском курорте: 20 советов и лайфхаков

Отдых на море ассоциируется с расслаблением, красивыми видами и приятными впечатлениями. Однако многие считают, что поездка на курорт обязательно обернется большими расходами. В реальности, зная несколько простых лайфхаков, можно организовать бюджетный отдых на море, не жертвуя комфортом и качеством отдыха. Делимся полезными советами, которые помогут вам сэкономить и провести незабываемый отпуск.