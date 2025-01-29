Как определить время по часам со стрелками: советы и тренажеры для дошкольников

Наверное, большинство родителей удивленно поднимает бровь, если их спросить о том, знает ли ребенок, как определить время по часам со стрелками. «Да у нас в доме и часов-то таких нет», — заявят в ответ. Многие считают аналоговые часы устаревшими и не учат детей пользованию ими, ведь ребята и без этого с самого рождения попадают в плотный поток информации. Давайте разберемся, почему все-таки важно считывать время с бабушкиных часов с кукушкой, как научить этому детей, с какими трудностями можно столкнуться и что еще нужно знать дошкольнику.