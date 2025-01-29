Как определить время по часам со стрелками: советы и тренажеры для дошкольников

Наверное, большинство родителей удивленно поднимает бровь, если их спросить о том, знает ли ребенок, как определить время по часам со стрелками. «Да у нас в доме и часов-то таких нет», — заявят в ответ. Многие считают аналоговые часы устаревшими и не учат детей пользованию ими, ведь ребята и без этого с самого рождения попадают в плотный поток информации. Давайте разберемся, почему все-таки важно считывать время с бабушкиных часов с кукушкой, как научить этому детей, с какими трудностями можно столкнуться и что еще нужно знать дошкольнику.
Почему важно научиться определять время по часам со стрелками
На самом деле, важно не само умение определять время по часам со стрелками, а общее развитие ребенка. В частности — развитие понятийного мышления. Время — понятие абстрактное. Его нельзя увидеть, понюхать или попробовать на вкус. Время можно только ощутить. Для полноценного развития ребенка важно не просто дать информацию, а стараться задействовать все зоны мозга. Ведь именно в детстве он развивается наиболее активно.
Вот лишь несколько причин, зачем учить ребенка определять время по стрелкам на часах:
формирование пространственного восприятия: ребенок закрепляет понятия «право—лево», «вверх—вниз», а также осваивает новое направление — против и по часовой стрелке;
развитие аналитического мышления: через понятие времени, наглядно показанного часовыми стрелками, приходит понимание смены дня и ночи, дней недели и времен года. Полный оборот стрелок — прошел день, еще один оборот — ночь. А дальше включается математический анализ: сколько оборотов совершает стрелка за семь дней?
развитие абстрактного мышления: это то самое ощущение времени, которое приходит через понимание течения дня в секундах, минутах и часах.
Как правило, дошкольник вполне способен освоить циферблат с движением стрелок. По мере овладения счетом этот навык закрепляется. Родителям важно понять, что это, на первый взгляд, ненужное умение закладывает фундамент будущей успешности и учит пунктуальности. Как известно, точность — вежливость королей.
Основные компоненты аналоговых часов
Аналоговые часы — это те самые часы со стрелками, предшественники электронных. Не у всех их них есть секундная стрелка. Рассмотрим основные компоненты.
Часовая стрелка
Самая короткая и толстая — обязательный атрибут аналоговых часов. Движение у нее медленное, зрительно неуловимое.
Минутная стрелка
Длинная и тонкая. Совершает оборот полный оборот за 60 минут, передвигаясь от одного деления к другому. Между часовыми делениями — пять минут.
Секундная стрелка
Самая тонкая и длинная. Есть не на всех часах. Она вращается в 60 раз быстрее минутной и в 720 раз быстрее часовой.
Циферблат и его деления
Деление циферблата может быть с арабскими, римскими цифрами. Иногда графически отмечено только 12 или 12, 3, 6 и 9. А бывает циферблат и вовсе без цифр. В этом случае время на циферблате наручных часов можно определить по ремешку — он всегда крепится на 6 и 12 часов.
Как родителям научить детей определять время по часам со стрелками
Самое важное в процессе обучения — помнить, что восприятие информации у детей отличается от восприятия взрослого. Не торопите ребенка, у него свой темп. Постепенно, шаг за шагом, проходите весь путь по часовой стрелке.
Шаг 1. Понятие времени
Порассуждайте вместе с ребенком, можно ли остановить время. Всегда ли оно движется вперед или можно его заставить повернуть назад. Как происходит смена времени суток: за днем идет вечер, за ним — ночь, за ночью — утро. Можно ли этот порядок изменить? Попросите ребенка ответить, чем обычно занимаются люди в разное время суток. Это поможет подготовить его к дальнейшему обучению.
Шаг 2. Время и быт
Ненавязчиво обращайте внимание ребенка на время на часах в течение дня. Например, покажите, что короткая стрелка (часовая) показывает на 9, а длинная (минутная) — на 12, значит, пора ложиться спать.
Шаг 3. Тренажер
Для большей наглядности лучше подготовить тренажер. Идеально — сделать его самостоятельно вместе с ребенком. Или снять стекло со старых часов, чтобы можно было передвигать стрелки. Позвольте ребенку покрутить стрелки в обоих направлениях, а затем объясните, как правильно — по часовой стрелке, как против. Закрепить полученные знания можно в подвижной игре: обойти стол, стул, маму против и по часовой стрелке. Затем переходите к детальному изучению.
Шаг 4. Циферблат
Предложите описать циферблат: его форму, цифры, деления. Посчитайте вместе от 1 до 12. Объясните, что полный круг на циферблате секундная стрелка пробегает за минуту, минутная движется целый час, а часовой потребуется целых двенадцать часов или половина суток. Самое время поговорить с ребенком о том, из чего состоят сутки — утро, день, вечер, ночь; и что в сутках 24 часа. За это время земля совершает один оборот вокруг своей оси, поворачиваясь то одним, то другим боком к солнцу. Поэтому день сменяется ночью.
Шаг 5. Часовая стрелка
Предложите ребенку описать стрелку: короткая, толстая, медленная. Затем порассуждайте, почему она называется «часовая». Потому что указывает на часы: если кончик стрелки уперся в цифру один — это час дня или ночи. Поговорите о том, что можно успеть за час. Что обычно делают люди в час дня и в час ночи. Покажите, что часы показывают ровно час, когда минутная стрелка указывает на 12. Объясните, что часовая стрелка самая медленная — ей нужно 60 минут, чтобы дойти до следующей цифры.
Шаг 6. Минутная стрелка
Пусть ребенок опишет минутную стрелку: длинная, тонкая, более быстрая. Расскажите, что минутная стрелка проходит весь круг за час и движется от одного деления к другому. Промежуток между делениями — одна минута. А всего их — 60. Предложите посчитать, сколько делений-минут между цифрами 1 и 2. Объясните, что счет минут, как и часов, начинается с двенадцати.
Шаг 7. Секундная стрелка
Секундную стрелку лучше показать на настоящих часах. Предложите ребенку описать ее: тонкая, длинная, самая быстрая. Эта стрелка отсчитывает секунды в одной минуте. Их ровно 60, так же как минут в одном часе. Когда секундная стрелка совершает полный круг от 12 до 12, проходит одна минута.
Шаг 8. Определение времени
Предложите ребенку понаблюдать как движутся часовая и минутная стрелки. Первая словно пытается догнать вторую. Объясните, что сначала нужно смотреть на часовую, а затем на минутную стрелку. Пусть ребенок назовет число, на которое указывает часовая стрелка. После этого посчитает минуты от 12 до положения минутной стрелки. А затем назовет время — например, два часа тридцать минут.
Шаг 9. Разное название времени
К этому шагу лучше переходить, когда ребенок сможет бегло определять время. Объясните такие понятия, как «полчаса», «без пяти минут», «четверть часа». Для наглядности возьмите пиццу и предложите представить, что это циферблат. Разделив ее пополам, скажите, что час поделился на две половины. Одна половина часа — это полчаса. Затем разрежьте пиццу еще раз пополам — предложите ребенку сосчитать количество частей. Час поделили на четыре части. Одна из них — это четверть часа или 15 минут.
После этого стоит объяснить, что время можно называть по-разному. Например, «один час пятнадцать минут», «четверть второго» и «пятнадцать минут второго» — это одно и то же. А затем объясните, что, если часовая стрелка едва оторвалась от 1 и двинулась к цифре 2, а минутная стоит на четырех, то говорят «двадцать минут второго». Когда же часовая совсем близко к двум, а минутная за пять делений от 12, то говорят «без пяти два».
Популярные тренажеры и онлайн-тесты
Закрепить знания и проверить, насколько хорошо ребенок научился определять время по часам со стрелками, помогут интерактивные упражнения и онлайн-тесты. В интернете их множество. Разберем лишь наиболее популярные.
Курс «Изучаем время по часам»
Курс состоит из комплекса интерактивных упражнений. В первом раскрываются понятия «утро», «день», «вечер» «ночь». Во втором дети знакомятся с распорядком дня, затем изучают устройство часов и наблюдают за движением стрелок. В следующих упражнениях наглядно показаны четверть часа, полчаса и что значит «без четверти». В закрепляющих упражнениях дети повторяют время и определяют его по стрелкам (1).
Часовая арифметика
На портале Kids Smart (2) в завершении курса обучающих игр предлагается игра для определения времени с помощью арифметических действий. Во время игры дети учатся сопоставлять время на часах со стрелками и электронных, закрепляют знания о часах и минутах, находят временную разницу, совершая действия с показаниями на разных циферблатах и отвечая на вопрос — сколько времени прошло.
Тесты для детей — часы
На платформе онлайн-тестирования PenCup (3) ребятам предлагается проверить, насколько хорошо они понимают время по часам. Тест состоит из 10 вопросов, отвечая на которые нужно назвать правильное время или ответить, что показывает длинная стрелка. В вариантах ответов часы обозначены до 24, а также не в цифровом выражении, а, например, «половина первого». Нужно сравнить показания двух часов и ответить насколько часы справа показывают больше времени. Тест оценивается одним баллом за каждый верный ответ с показателем времени прохождения.
С какими проблемами сталкиваются дети при обучении
Чем раньше начать обращать внимание ребенка на течение времени, тем успешнее пройдет обучение. К примеру, в 2—3 года ребенок вполне способен осознать последовательность событий: сначала моем руки, потом обедаем, а после мама моет посуду. Закрепляются такие понятия, как «сейчас», «после», «утром», «вечером», «вчера». Обращайте внимание на промежутки времени — через 20 минут пойдем гулять, через полчаса почитаем книжку, в девять вечера пора спать.
Неподготовленные дети могут столкнуться со следующими трудностями при обучении:
1. Путаница в показаниях циферблата. Она связана с одновременным соединением двух значений — часовой и минутной стрелок. Для ребенка это два разных циферблата, которые нужно в уме объединить в одно показание времени.
2. Непонимание минутной стрелки. Часовая стрелка медленная и очевидная — всегда рядом с нужной цифрой. Минутная движется быстрее и без овладения счетом хотя бы до ста детям бывает сложно верно рассчитать минуты.
3. Трудности в расчете интервалов. Без знания таблицы умножения детям нелегко дается подсчет временных отрезков, кратных пяти.
Чему еще необходимо обучить ребенка перед школой
Сейчас почти все родители будущих первоклассников озабочены тем, чтобы ребенок научился читать и писать до школы. Наверное, это важно, учитывая перегруженность школьной программы. Да и учителям заметно проще. Для успешной адаптации ребенка в школе важно развивать социальные навыки. Среди них:
1. Умение слушать и слышать. Ребенок должен уметь молчать, когда это необходимо. Бывает, что слова так и рвутся наружу, но надо научиться выслушать другого человека — сверстника или взрослого. Даже если одноклассник плохо говорит.
2. Знание своих ресурсов. Родителям важно научить ребенка навыкам, которые помогут легко влиться в группу. Например, показывать фокусы — это ресурс.
3. Понимание последствий своих действий. Элементарной эмпатии смогут научить ребенка только родители на собственном примере. Ребенок должен понимать, что одни и те же поступки могут вызывать различные реакции. Например, художественный свист может впечатлить одноклассников, но разозлить учителя во время урока.
Кроме социальных, важно развивать у дошкольника когнитивные навыки. К ним относятся:
1. Умение обобщать. Обобщение по признаку — важный навык в процессе синтеза и анализа информации. Например, яблоко, манго, груша — это фрукты.
2. Находить сходства и различия. Например, свекла и картошка похожи в том, что их полезная часть находится в земле, но они отличаются по цвету, форме и вкусу.
3. Умение рассказчика. Этот навык можно смело отнести и к социальным. Ребенок не только должен уметь составить связный рассказ по картинкам, но и легко подхватить и развить предложенный сюжет. От хорошего рассказчика будут в восторге и одноклассники, и учитель.
Кроме этого, ребенок должен уметь сам одеваться и завязывать шнурки, слышать и выполнять простые просьбы, легко и спокойно озвучивать свои желания и потребности, уметь делиться и ждать. И быть добрым — и к себе, и к окружающим.
Список источников
1. Курс «Изучаем время по часам». IQsha.ru.
2. Обучение детей времени и часам. Kids Smart.
3. Тесты для детей. Часы. PenCup.
Автор: Наталия Чернышова