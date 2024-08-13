Как определить левша или правша?

За то, какая рука ведущая, отвечает мозг: у левшей — правое полушарие, у правшей — левое. Если начать переучивать ребёнка-левшу, как это делали в советских школах, у малыша появляется психологический дискомфорт (когнитивный диссонанс), за которым следуют гиперактивность, раздражительность, нарушение концентрации внимания, ухудшение сна. Более того, переученные в детстве взрослые пишут неаккуратно и неразборчиво, быстрее устают. У них страдают мелкая моторика и даже координация движений.