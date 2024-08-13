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Как определить левша или правша?

За то, какая рука ведущая, отвечает мозг: у левшей — правое полушарие, у правшей — левое.

Источник: AP 2023

За то, какая рука ведущая, отвечает мозг: у левшей — правое полушарие, у правшей — левое. Если начать переучивать ребёнка-левшу, как это делали в советских школах, у малыша появляется психологический дискомфорт (когнитивный диссонанс), за которым следуют гиперактивность, раздражительность, нарушение концентрации внимания, ухудшение сна. Более того, переученные в детстве взрослые пишут неаккуратно и неразборчиво, быстрее устают. У них страдают мелкая моторика и даже координация движений.

Людей (их немного), которые одинаково владеют обеими руками, называют амбидекстрами.

Есть простые тесты, которые помогут определить, какая рука у вас и у вашего ребёнка ведущая.

Переплетите пальцы рук. Если сверху окажется большой палец правой руки — вы правша, и наоборт.

Скрестите руки на груди, приняв позу Наполеона. Если кисть левой руки оказывается сверху, ведущая рука — левая, ведущее полушарие — правое, и наоборот.

Держите карандаш вертикально в вытянутой руке. Зафиксируйте на нём взгляд. Поочерёдно закрывайте правый и левый глаз. Если карандаш смещается при закрывании правого глаза — ведущее полушарие левое, и наоборот.

Похлопайте в ладоши. Если сверху находится правая рука, ведущее полушарие — левое, и наоборот.

Проведите на листе бумаги прямую вертикальную черту. Если линия ближе к правому краю листа, ведущее — правое полушарие, и наоборот.

Нарисуйте треугольник или квадрат левой и правой рукой. Какой рукой фигуры нарисованы лучше, та и ведущая.

Нарисуйте круг, завершив его стрелкой. Если стрелка указывает направление против часовой стрелки, ведущее полушарие левое, и наоборот.

Сидя, положите ногу на ногу. Если сверху правая нога, ведущее полушарие — левое, и наоборот.

Покружитесь в удобную сторону. Если делаете это против часовой стрелки, ведущее полушарие — левое, и наоборот.

Начертите произвольное количество палочек за 10 секунд. Если больше палочек поставлено правой рукой, ведущее полушарие — левое, и наоборот. Если одинаковое количество — правое полушарие.

Подсчёт результатов

Разницу между суммой баллов левого и суммой баллов правого полушария надо разделить на 11 и умножить на 100.

Больше или равен 30 — полное доминирование левого полушария.

От 10 до 30 — неполное доминирование левого полушария.

От 10 до 10 — неполное доминирование правого полушария.

Ниже 10 — полное доминирование правого полушария.