Как определить левша или правша?

За то, какая рука ведущая, отвечает мозг: у левшей — правое полушарие, у правшей — левое. Если начать переучивать ребёнка-левшу, как это делали в советских школах, у малыша появляется психологический дискомфорт (когнитивный диссонанс), за которым следуют гиперактивность, раздражительность, нарушение концентрации внимания, ухудшение сна. Более того, переученные в детстве взрослые пишут неаккуратно и неразборчиво, быстрее устают. У них страдают мелкая моторика и даже координация движений.
Есть простые тесты, которые помогут определить, какая рука у вас и у вашего ребёнка ведущая.
Переплетите пальцы рук. Если сверху окажется большой палец правой руки — вы правша, и наоборт.
Скрестите руки на груди, приняв позу Наполеона. Если кисть левой руки оказывается сверху, ведущая рука — левая, ведущее полушарие — правое, и наоборот.
Держите карандаш вертикально в вытянутой руке. Зафиксируйте на нём взгляд. Поочерёдно закрывайте правый и левый глаз. Если карандаш смещается при закрывании правого глаза — ведущее полушарие левое, и наоборот.
Похлопайте в ладоши. Если сверху находится правая рука, ведущее полушарие — левое, и наоборот.
Проведите на листе бумаги прямую вертикальную черту. Если линия ближе к правому краю листа, ведущее — правое полушарие, и наоборот.
Нарисуйте треугольник или квадрат левой и правой рукой. Какой рукой фигуры нарисованы лучше, та и ведущая.
Нарисуйте круг, завершив его стрелкой. Если стрелка указывает направление против часовой стрелки, ведущее полушарие левое, и наоборот.
Сидя, положите ногу на ногу. Если сверху правая нога, ведущее полушарие — левое, и наоборот.
Покружитесь в удобную сторону. Если делаете это против часовой стрелки, ведущее полушарие — левое, и наоборот.
Начертите произвольное количество палочек за 10 секунд. Если больше палочек поставлено правой рукой, ведущее полушарие — левое, и наоборот. Если одинаковое количество — правое полушарие.
Подсчёт результатов
Разницу между суммой баллов левого и суммой баллов правого полушария надо разделить на 11 и умножить на 100.
Больше или равен 30 — полное доминирование левого полушария.
От 10 до 30 — неполное доминирование левого полушария.
От 10 до 10 — неполное доминирование правого полушария.
Ниже 10 — полное доминирование правого полушария.