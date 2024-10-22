Как определить индекс массы тела

В разговоре с РИАМО она сообщила, что ИМТ — это отношение массы тела (в килограммах) к росту человека (в метрах) в квадрате. Этот индекс измеряется в единицах кг/кв. м.
ИМТ выше 30 кг/кв. м указывает на ожирение: от 30 до 34,9 кг/ кв. м — I степени, от 35 до 39,9 кг/ кв. м — II степени, свыше 40 кг/ кв. м — III степени.
Наталия Тананакина уточнила, что ИМТ — это усредненная величина, и ее нужно «подгонять» под конкретный случай.
«Самостоятельно выявлять у себя ожирение не следует, лучше обратиться к врачу, который учтет особенности организма конкретного человека», — подчеркнула эндокринолог.
Она отметила, что помощь медиков нужна, если есть заметные симптомы ожирения или осложнения: диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие проблемы со здоровьем.
«Важно провести комплексное диагностическое исследование для выявления возможных причин ожирения и определения индивидуального подхода к лечению», — добавила эндокринолог.
Она рассказала, что ожирение как состояние чрезмерного накопления жировой ткани рассматривается и как самостоятельное заболевание, и как симптом других. Это объясняется тем, что оно может быть как причиной, так и результатом различных медицинских состояний.
По словам эксперта, главная причина ожирения — это дисбаланс между количеством потребляемых калорий и их расходом. Также оно может возникнуть из-за наследственной предрасположенности, нарушений гормонального баланса, высококалорийного рациона, малоактивного образа жизни.
Не секрет, что в борьбе с лишним весом может помочь ходьба. Однако недавно ученые выяснили, что один из ее способов помогает сжечь больше калорий.