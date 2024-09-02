Как опознать комара-переносчика лихорадки Западного Нила

Рассказываем, как отличить комаров-переносчиков лихорадки, где они обитают и как уберечься от укусов насекомых.
Основные признаки комаров-переносчиков
Кровососущие насекомые являются переносчиками многих заболеваний. И, к сожалению, невозможно понять сразу, какой именно комар укусил и какую болезнь он может переносить. И, конечно, не стоит бояться каждого такого существа.
1. Комары-пискуны (Culex)
В России этот вид комаров особенно распространен. Размер этих насекомых составляет не более 12 миллиметров. Причем самки заметно больше самцов.
Пискуны живут в лесах, парках, садах, в городских квартирах и на заболоченных территориях. Также эти комары обитают в подвалах домов с плохой гидроизоляцией.
Представители Culex являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила, вируса японского энцефалита. Также они участвуют в переносе микрофилярий.
2. Малярийные комары (Anopheles)
Они отличаются от пискунов более длинными задними ногами и усиками. Свое название они получили из-за того, что распространяют плазмодии — паразитов-возбудителей малярии.
Малярийные комары обитают только в очень влажном климате. Большее их число регистрируется на юге России, однако встретить их можно и в средней полосе страны.
3. Жгучие комары (Culiseta)
Они отличаются от сородичей телом желтовато-бежевого цвета с темными пятнами на крыльях и более крупным размером. Они являются переносчиками туляремии — природно-очагового острого инфекционного заболевания, поражающего лимфатические узлы, кожу, иногда слизистые оболочки глаз, зев, легкие и кишечник.
4. Комары-кусаки (Aedes)
Они являются особо опасными насекомыми, переносящими возбудителей туляремии, лихорадки Западного Нила, дирофиляриоза, желтой лихорадки и лихорадки Денге.
Имеют черное или темно-коричневое тельце с броскими белыми вкраплениями. На длинных ногах можно разглядеть полоски.
Как мы уже сказали, опасаться всех комаров не стоит, тем более непонятно, какой именно заражен. Единственное, что можно сделать — следить за состоянием здоровья после укуса комара. Должны насторожить:
- лихорадка;
- изменения в местах укусов (опухание, нагноение, появление язв и так далее);
- увеличение лимфоузлов головы, шеи, нижних и верхних конечностей, грудной и брюшной полости и таза;
- сыпь.
Симптомы проявляются не сразу, а через несколько дней и даже недель после укуса.
Где обитают комары-переносчики
Первая вспышка лихорадки Западного Нила была зарегистрирована в 1937 году в Уганде в районе Западного Нила. Отсюда и пошло название. Только спустя 16 лет вирус выявили у птиц в районе дельты реки Нил.
Начиная с середины прошлого века, инфекция распространилась по территории Африки, Азии и постепенно за их пределы. Главные виновники этого явления — зараженные птицы и комары.
Когда комар кусает зараженную птицу, вместе с кровью в тело попадает и вирус. После этого насекомое может присосаться к человеку, передав ему инфекцию.
В Россию вирус попал с зараженными птицами, которые прибыли в страну в трюмах кораблей.
В зоне риска находятся жители южных регионов России, люди, проживающие или часто бывающие на территориях с высокой численностью комаров, рыбаки, те, кто занят сельскохозяйственными работами. Также инфекции подвержены лица с хроническими заболеваниями и пожилые.
Как защититься от укусов комаров
Лучшей защитой от любых заболеваний является профилактика. На данный момент вакцины от лихорадки Западного Нила не существует. Однако не заразиться от комаров помогут другие средства.
1. Закрытая одежда. Отличная защита — кофты с длинными рукавами и длинные штаны из плотной ткани. Также лучше надеть головной убор и закрытую обувь. Но все это подходит только если на улице прохладно. В ином случае можно получить тепловой удар.
2. Репеллентные (отпугивающие) средства. Если нет возможности носить закрытую одежду, они отлично подойдут. Сейчас репелленты продаются почти в каждом магазине и каждой аптеке в форме мази, аэрозоли, спрея, крема и так далее. Также можно использовать натуральные эфирные масла эвкалипта, лаванды, гвоздики, если под рукой нет специализированного средства.
3. Москитные сетки. В помещениях, где вы часто находитесь, обязательно установите на окна и двери москитные сетки. Они помогут предотвратить попадание в помещение не только комаров, но и других нежелательных насекомых, например, ос, пчел и шмелей.
4. Фумигаторы. Если нет возможности поставить москитные сетки или через них комар все же попал в помещение, избавиться от насекомых помогут фумигаторы в виде пластинок или жидкости.
5. Антигистаминные препараты. В случае, если человек является аллергиком, необходимо всегда носить с собой препараты от аллергии. Также следует иметь при себе лекарства, которые могут остановить приступ анафилаксии, если вдруг произойдет так, что аллергия все же разовьется. Для этого понадобится ампула адреналина, шприц и физраствор.
6. Влажности — нет. Если рядом с жильем находится бассейн, бочки с водой и иные водоемы, они, по возможности должны быть накрыты. Влажные места — благоприятная среда для откладывания яиц комарами.