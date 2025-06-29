Как ОПГ в Екатеринбурге связано с Баку: почему аресты обострили отношения России и Азербайджана

— Стоит напомнить, что ситуация вокруг российско-азербайджанских отношений начала портиться не вчера, и даже не позавчера. Эта история длится с конца прошлого года, когда произошла трагедия в небе и упал азербайджанский самолет. В Баку поспешили обвинить в этом Россию, даже не дожидаясь результатов каких-либо предварительных результатов расследования. Далее последовало закрытие российского СМИ, а затем и русского дома, — отметил Родионов. — Это выглядит как попытка использовать для ухудшения отношений с Москвой информационный повод. Задержанные подозреваемые в организации этнической ОПГ — граждане России. Речь идет о том, что мы имеем право, так с ними поступать по российским законам, потому что у них есть российские паспорта.