Как ОПГ в Екатеринбурге связано с Баку: почему аресты обострили отношения России и Азербайджана

Дело Сафаровых
Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Акифа и Аяза Сафаровых. Речь идет о серии убийств и покушений в Екатеринбурге в 2001—2011 годах. Ранее суд избрал меру пресечения Сафарову Мазахиру. Он также будет под стражей по 19 июля 2025 года", — говорится в сообщении суда.
Еще троим мужчинам — Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову продлили срок задержания. Они пробудут под стражей еще 72 часа. После этого их повторно доставят в суд, чтобы вынести решение об избрании меры пресечения. Тем самым под арестом оказались трое из шести азербайджанцев, сообщило Ura.ru.
Уголовное дело по убийству торговца было возбуждено в 2001 году. Однако раскрыть его по горячим следам не удалось. Сейчас дело подняли из архива и дали ему ход. Расследованием занимаются сотрудники четвертого отдела по раскрытию преступлений прошлых лет свердловского СУ СК.
Известно, что двое из подозреваемых скончались. По словам источника URA.RU, претензии у силовиков могли возникнуть и к главному азербайджанцу в Екатеринбурге, главе организации «Азербайджан-Урал» Шахину Шихлински. «Его допрашивали в рамках этого дела», — сказал собеседник Ura.ru.
Мнение эксперта
Политолог Дмитрий Родионов считает, что нынешнее напряжение между Москвой и Баку — не спонтанная вспышка, а результат последовательного ухудшения отношений с конца 2023 года.
— Стоит напомнить, что ситуация вокруг российско-азербайджанских отношений начала портиться не вчера, и даже не позавчера. Эта история длится с конца прошлого года, когда произошла трагедия в небе и упал азербайджанский самолет. В Баку поспешили обвинить в этом Россию, даже не дожидаясь результатов каких-либо предварительных результатов расследования. Далее последовало закрытие российского СМИ, а затем и русского дома, — отметил Родионов. — Это выглядит как попытка использовать для ухудшения отношений с Москвой информационный повод. Задержанные подозреваемые в организации этнической ОПГ — граждане России. Речь идет о том, что мы имеем право, так с ними поступать по российским законам, потому что у них есть российские паспорта.
По словам политолога, «дело не в конкретном инциденте, а в том, что мы наблюдаем целую цепочку шагов, которые настроены на ухудшение отношений между нашими странами. Понятное дело, это не инициатива азербайджанских властей, а тех, кто стоит выше, то есть, в первую очередь, Турции, и еще выше — курирующей ее Великобритании. Эти действия направлены на вытеснение России из Закавказья и Средней Азии. И Турция, и Азербайджан в данном случае используются как натуральный таран против интересов России в этом регионе. Глава республики не может этого не понимать».
Предыстория конфликта
28 июня пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области сообщила, что несколько человек, входивших в состав этнической преступной группы и подозреваемых в причастности к убийствам и покушениям прежних лет, задержаны в регионе. Возбуждено дело по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму).
По версии азербайджанских СМИ, в Екатеринбурге были задержаны подозреваемые в ОПГ, некоторые из них приходились братьями известному журналисту Сейфаддину Гусейнли.
Издание Ura.ru сообщило, что в Екатеринбурге накануне были задержаны свыше 50 уроженцев Азербайджана. Сам СК России в своих пресс-релизах не уточнял количество подозреваемых, однако писал, что несколько из них уже дали признательные показания и активно сотрудничают со следствием.
Министерство культуры Азербайджана объявило о приостановке всех совместных культурных мероприятий с Россией, включая концерты, выставки и фестивали. Также МИД Азербайджана 28 июня выступил с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности ответственных «виновных этого недопустимого акта насилия». Позднее в министерство внутренних дел был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, дипломат Петр Волоковых дал разъяснения азербайджанской стороне и заверил, что ситуация «находится под контролем правоохранительных органов».
29 июня парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Россию, назвав причиной отмены «незаконные, по мнению Баку, действия правоохранительных органов РФ в отношении представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге», пишет Интерфакс.
Дарья Байкова