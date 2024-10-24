Как оказать помощь пострадавшим в ДТП

Если нет риска возгорания, стоит постараться помочь пострадавшим. До прибытия экстренных служб вытаскить пострадавшего стоит только в том случае, если есть угроза для его жизни (например, он не дышит и у него нет пульса). Разговаривайте с пострадавшим, даже если он не отвечает — он может услышать и понять, что ему помогают. Скажите ему, что помощь скоро будет. Если он может говорить, надо спросить его о самочувствии, узнать, есть ли аллергия на лекарства, и передать это врачам.