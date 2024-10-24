Как оказать помощь пострадавшим в ДТП

Не рискуйте своей безопасностью
Если вы водитель, остановитесь на обочине или полосе безопасности. Нужно включить аварийку и выставить знак аварийной остановки. Нельзя приближаться к месту аварии слишком близко, поскольку поврежденная машина может загореться, предупреждает «Объясняем. РФ».
Есть пострадавшие — вызовите спасателей
Нужно сразу позвонить в экстренные службы по телефону 112. Оператору нужно будет назвать место аварии; перечислить повреждения автомобилей, сказать, опрокинулись они или нет, стоят на дороге или съехали в кювет; назвать число пострадавших и уточнить, есть ли среди них дети. Также нужно сообщить, в сознании ли пострадавшие, какие у них травмы, заблокировало ли их в машине, есть ли угроза пожара.
Если ДТП произошло на трассе, определите точное место по навигатору или с помощью километровых столбов и названия ближайшего населенного пункта. Нужно действовать максимально быстро, от этого может зависеть здоровье и жизнь людей.
При угрозе пожара
Нельзя подходить к авто, если на него упали провода под напряжением. Если угрозы пожара нет, по возможности снимите клеммы с аккумуляторов в поврежденной машине.
Если у вас в автомобиле есть огнетушитель, возьмите его с собой, чтобы в крайнем случае быстро потушить небольшое возгорание.
Что делать, если пострадавший заблокирован
Если нет риска возгорания, стоит постараться помочь пострадавшим. До прибытия экстренных служб вытаскить пострадавшего стоит только в том случае, если есть угроза для его жизни (например, он не дышит и у него нет пульса). Разговаривайте с пострадавшим, даже если он не отвечает — он может услышать и понять, что ему помогают. Скажите ему, что помощь скоро будет. Если он может говорить, надо спросить его о самочувствии, узнать, есть ли аллергия на лекарства, и передать это врачам.
Как сделать искусственное дыхание
Проверьте дыхание пострадавшего. В течение 10 секунд нужно понаблюдать, поднимается ли его грудная клетка, или наклониться к нему и послушать. Если пострадавший не дышит, вытащите его из машины и положите на спину на твердую ровную поверхность. Руки, сложенные в замок, надо поставить на середину грудной клетки человека. Начинайте давить на глубину 5−6 см с частотой 100−120 раз в минуту. После 30 надавливаний зажмите нос пострадавшего, осторожно приподнимите его подбородок и два раза вдохните ему воздух в рот. Можно наоборот вдыхать в нос, зажав рот.
Как остановить кровотечение
Если кровь из раны на ноге или руке темного цвета, наложите на конечность давящую повязку, приподнимите конечность, зафиксируйте в таком положении.
Если кровь из раны ярко-алая, наложите выше раны жгут, ремень, веревку или скрученную ткань, это можно делать прямо поверх одежды. Потом затяните до сохранения легкой пульсации или ее исчезновения. Обязательно засеките время. Жгут нельзя держать больше часа летом и получаса зимой, иначе ткани начнут отмирать. Затем снимите жгут на время. Когда приедет скорая, сообщите, во сколько точно наложили жгут.
Снимите ДТП на фото и видео
Оказав первую помощь пострадавшим, зафиксируйте место аварии. Это поможет полиции и страховой разобраться в случившемся. Нельзя ничего трогать и переносить. Ведите съемку с четырех сторон и разного расстояния.
Нужно зафиксировать положение на дороге машин и их передних колес, тормозные следы и следы утечки топлива, повреждения, разметку, дорожные знаки и светофоры рядом.
Что делать, если виновник аварии скрылся
В таких случаях нужно записать номер машины, марку, цвет и число людей в салоне. Задерживать виновника ДТП самостоятельно не стоит.
Как взаимодействовать с полицией
Нужно подробно рассказать о деталях происшествия, предоставить фото- и видеоматериалы, у себя по возможности сохранив копии. Оставьте телефон и другие контакты. Полиция может уточнить детали позже. При необходимости нужно будет явиться по вызову судьи, органа или должностного лица, которое занимается делом о ДТП. Надо будет дать показания и поставить подпись.
Иногда машины повреждаются не в авариях — автомобиль могут атаковать вандалы. На такие случаи тоже есть алгоритм действий.