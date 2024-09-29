Как оказать первую помощь при инфаркте и как его распознать

Как отмечает издание, это состояние возникает, когда одна из коронарных артерий, снабжающих сердце кровью, блокируется. Это может произойти из-за появления тромба на атеросклеротической бляшке, которая сужает просвет артерии. В связи с блокировкой кровотока часть сердечной мышцы лишается кислорода и питательных веществ, что приводит к ее повреждению или гибели.