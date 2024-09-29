Как оказать первую помощь при инфаркте и как его распознать

Что такое инфаркт и почему он происходит
Как отмечает издание, это состояние возникает, когда одна из коронарных артерий, снабжающих сердце кровью, блокируется. Это может произойти из-за появления тромба на атеросклеротической бляшке, которая сужает просвет артерии. В связи с блокировкой кровотока часть сердечной мышцы лишается кислорода и питательных веществ, что приводит к ее повреждению или гибели.
Факторы риска
- Атеросклероз. Это хроническое заболевание, для которого характерно появление бляшек на стенках артерий, которые состоят из холестерина, жиров и других веществ. Они сужают просвет артерий и повышают риск образования тромбов.
- Высокое кровяное давление. В этом случае растет нагрузка на стенки артерий, что вызывает перегрузку сердца.
- Курение. Оно повреждает стенки артерий и повышает риск образования тромбов.
- Сахарный диабет. При высоком уровне сахара в крови повреждаются стенки артерий, и это способствует развитию атеросклероза.
- Ожирение. Оно увеличивает нагрузку на сердце и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
- Малоподвижный образ жизни способствует развитию ожирения, повышению кровяного давления и уровня холестерина в крови.
- Наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Это тоже увеличивает риск развития инфаркта.
- Хронический стресс. Он повышает кровяное давление и уровень гормонов стресса, что вредно для сердца.
Основные симптомы инфаркта
1. Боль в груди
Это самый распространенный симптом инфаркта. Интенсивность может быть разной — от ощущения давления или жжения до острой, разрывающей боли. Ощущения локализуются за грудиной, но могут отдавать в левую руку, плечо, шею, челюсть или спину.
2. Одышка, затрудненное дыхание или ощущение нехватки воздуха
Это тоже распространенные признаки сердечного приступа.
3. Повышенное потоотделение, особенно холодный пот.
4. Инфаркт могут сопровождать тошнота и рвота, особенно у женщин.
5. Общая слабость, головокружение, потеря сознания.
6. Зачастую люди во время инфаркта испытывают сильную тревогу и страх смерти.
Издание отмечает, что у женщин, пожилых и диабетиков симптомы инфаркта могут быть менее выраженными. Так, у них вместо боли в груди могут возникнуть дискомфорт в животе, тошнота, рвота или одышка.
Первая помощь при инфаркте: что делать до приезда скорой
- Если есть подозрение, что у человека инфаркт, нужно срочно вызывать скорую. До приезда медиков надо оказать пострадавшему первую помощь.
- Успокойте больного. Стресс и паника нередко усугубляют ситуацию.
- Обеспечьте свежий воздух. Нужно открыть окна или по возможности вывести больного на улицу.
- Помогите принять удобное положение. Обычно человеку при инфаркте нужно сесть или принять полусидячее положение, чтобы легче дышалось.
- Дайте нитроглицерин. Нужно положить больному таблетку под язык. Нитроглицерин расширяет сосуды и улучшает кровоснабжение сердца.
- Контролируйте состояние. Нужно следить за пульсом и дыханием пострадавшего. Если их нет, начинайте сердечно-легочную реанимацию (СЛР).
Профилактика и реабилитация после инфаркта
ЗОЖ и контроль факторов риска помогут снизить вероятность сердечного приступа, а также восстановиться после перенесенного инфаркта, если он все же случился.
Если человек курит, ему нужно отказаться от этой привычки, как и от алкоголя. Нужно есть больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы. И ограничить жирную, жареную и соленую пищу.
Нужно заниматься спортом, постепенно повышая нагрузку до 30 минут пять раз в неделю. Также необходимо следить за весом и избегать ожирения.
Кроме того, надо регулярно измерять кровяное давление и уровень холестерина в крови. При необходимости принимать лекарства, назначенные врачом.
Также стоит научиться справляться со стрессом с помощью релаксационных техник, йоги, медитации или других методов. Справиться с тревогой, связанной с перенесенным инфарктом, поможет и психологическая поддержка.
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