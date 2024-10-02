Как оказать первую помощь, если человек упал в обморок

В разговоре с NEWS.ru профессор медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян подчеркнул, что, если человек потерял сознание, нужно поднять его ноги выше уровня головы. Также надо расстегнуть на нем одежду, снять галстук, если он есть. Так грудная клетка будет свободно двигаться.
Если кто-то упал в обморок в помещении, нужно обеспечить приток свежего воздуха, открыв окно и попросив выйти посторонних. Также можно сбрызнуть или потереть виски холодной водой.
Грант Шехян предупредил, что нашатырь нужно использовать аккуратно — у человека на него может быть аллергия. Если слишком близко поднеси к носу вату, смоченную нашатырным спиртом, можно обжечь слизистую. Лучше подносить на небольшом расстоянии.
Ранее эксперт рассказал, что делать в душном помещении, чтобы не упасть в обморок.