Как оказать первую помощь, если человек упал в обморок

В разговоре с NEWS.ru профессор медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян подчеркнул, что, если человек потерял сознание, нужно поднять его ноги выше уровня головы. Также надо расстегнуть на нем одежду, снять галстук, если он есть. Так грудная клетка будет свободно двигаться.