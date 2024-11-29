Как оформить загранпаспорт в 2024 году: пошаговая инструкция

Стран, в которые россиянин может приехать со своим внутренним паспортом, осталось не так много: Абхазия, Армения (если лететь самолетом), Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Южная Осетия и, пожалуй, все. Поэтому, если срок вашего пропуска в большой мир подходит к концу, а желание провести отпуск вне родных пенат на экзотическом побережье становится только сильнее, самое время заняться получением нового документа. Вместе с экспертом мы собрали в этом материале все, что нужно знать о том, как оформить загранпаспорт в 2024 году и какой образец лучше выбрать — новый или старый.
Какой загранпаспорт лучше оформлять: нового или старого образца
Заграничный паспорт старого и нового образца одинаково законны при пересечении границы. Выбор зависит от желаний и возможности заявителя. Рассмотрим подробно, чем они отличаются друг от друга и как это может повлиять на россиянина за рубежом.
|Паспорт нового образца
|Паспорт старого образца
|Срок действия
|10 лет
|5 лет
|Количество страниц
|46
|36
|Стоимость госпошлины
|6000 рублей для взрослого, 3000 — для ребенка младше 14 лет
|2000 рублей для взрослого, 1000 — для ребенка младше 14 лет
|Биометрические данные
|Есть
|Нет
|Сведения о детях
|Нельзя внести
|Можно внести
|Биометрические отпечатки пальцев
|Требуются при первом получении для заявителей старше 12 лет
|Не требуются
|Срок изготовления
|30 дней
|30 дней
Разберем теперь каждый паспорт более детально, выделив его преимущества и недостатки.
Особенности загранпаспорта нового образца:
1. Его удобнее иметь людям, которые часто выезжают за границу — в нем большее число страниц.
2. Имеет высшую степень защиты.
3. Не имеет ограничений при получении визы.
4. Нужен для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи.
5. Загранпаспорт нового образца не стоит оформлять незамужним женщинам, планирующим в ближайшем будущем выйти замуж и сменить фамилию, — придется менять и дорогостоящий паспорт.
Посмотреть образец заявления загранпаспорта нового образца можно здесь.
Особенности загранпаспорта старого образца:
1. Такой документ выгоднее оформлять ребенку: обойдется дешевле, а внешность несовершеннолетнего не так сильно изменится за пять лет, как за десять.
2. Имеет меньшую степень защиты.
3. Стоит оформлять незамужним женщинам, которые планируют выйти замуж в течение пяти лет и сменить фамилию.
4. Не помогает в получении усиленной квалифицированной электронной подписи.
5. Владельцы сталкиваются с ограничениями, так как ряд стран не имеют дела с паспортами без биометрических отметок.
Посмотреть образец заявления загранпаспорта старого образца можно здесь.
Кандидат юридических наук, доцент кафедры частного права Государственного университета управления Владимир Попов также прокомментировал выбор загранпаспорта:
— Загранпаспорт нового образца намного лучше защищен, поскольку содержит носитель информации — чип с биометрическими данными. Его использование поможет ускорить некоторые процедуры. Например, возможно прохождение пограничного контроля посредством автоматики или упрощение получения шенгенской визы. К особенностям старого и нового паспорта относятся еще и следующие нюансы: в паспортах старого образца можно указывать детей, в новых такой возможности нет. К тому же фото на паспорт нового образца делается в подразделении МВД во время оформления, а на паспорт старого образца — заранее.
Какие документы нужны для оформления загранпаспорта
Получить заграничный паспорт не получится без определенных документов. Расскажем, что для этого нужно взрослому и ребенку.
Взрослому
Пакет документов при подаче заявления должен включать:
заполненную анкету;
две фотографии нужного формата;
оригинал и ксерокопии страниц паспорта;
данные о смене Ф. И. О., если она была;
справка из военкомата для военнообязанных и мужчин от 18 до 30 лет;
ксерокопия и оригинал трудовой книжки либо выписка с «Госуслуг» или сайта Социального фонда России;
квитанция об оплате пошлины;
данные действующего загранпаспорта при наличии.
Если мужчин не ставили на учет, МВД самостоятельно обратится с соответствующим запросом в военкомат.
Ребенку
Подготовьте для несовершеннолетнего следующие документы:
фото ребенка согласно установленному регламенту;
данные свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
паспортные данные одного из родителей, усыновителя или опекуна;
данные документа о смене Ф. И. О., если она была;
данные действующего загранпаспорта при наличии;
документ о регистрации по месту жительства.
Пошаговая инструкция по оформлению загранпаспорта
Для начала вам нужно зайти на сайт МВД и проверить, есть ли все необходимые документы для получения паспорта у вас на руках. При необходимости нужно собрать недостающие. Перейдем к инструкции по оформлению загранпаспорта.
Через «Госуслуги»
«Загранпаспорт можно заказать дистанционно через портал “Госуслуги”, но заявителю необходимо будет явиться в подразделение МВД для фотографирования и биометрии. Если гражданин по состоянию здоровья не способен явиться в подразделение МВД, то к нему направляется выездной сотрудник для бесплатного оформления по месту нахождения гражданина», — объясняет Олег Попов.
Для оформления загранпаспорта подготовьте нужные документы. Далее следуйте инструкции:
1. Проверьте, что у вас есть подтвержденная учетная запись.
2. Найдите заявление на загранпаспорт и заполните его на «Госуслугах».
3. Определитесь с местом обращения в подразделение МВД, в котором будете получать документ.
4. Дождитесь, когда органы правопорядка проверят заявление. Обычно это занимает до 12 календарных дней.
5. Оплатите госпошлину.
6. В назначенный день придите в подразделение МВД, чтобы предоставить документы и сделать дактилоскопию, если хотите получить паспорт нового образца.
7. Получите уведомление о готовности документа в своем личном кабинете. Он будет оформлен в течение 30 дней, точный срок зависит от того, где вы подавали заявление.
8. Придите в подразделение МВД, чтобы забрать готовый загранпаспорт.
Через МФЦ
Придерживайтесь следующего порядка действий:
1. Подготовьте все необходимые документы, сделайте нужные фото.
2. Подайте заявление о выдаче паспорта в двух экземплярах, можете его заполнить на месте с помощью специалиста.
3. При желании получить заграничный паспорт нового образца выбирайте МФЦ, где установлена биометрическая криптокабина.
4. Если в заграничный паспорт нужно внести несовершеннолетних детей, то предоставьте также по две фотографии на каждого ребенка.
5. В устной форме предоставьте на приеме специалисту сведения о профессиональной деятельности за последние 10 лет, включая учебу и военную службу.
6. Готовность документа можно посмотреть онлайн на сайте МВД.
Паспортный стол
Если человек обращается с заявлением в паспортный стол, то он должен явиться лично туда со всеми необходимыми документами. Для этого найдите ближайший пункт территориального органа МВД по месту жительства и подойдите в указанное на сайте время. Заявление для получения загранпаспорта можно найти на портале МВД. Их можно заранее скачать и заполнить дома.
Сроки оформления загранпаспорта
В среднем паспорт можно получить в течение месяца, но есть нюансы.
«Оба вида загранпаспортов оформляются не дольше одного месяца по месту жительства и трех — по месту пребывания. Реальный срок оформления может быть значительно короче, если с заявлениями обратилось немного людей. В экстренных случаях паспорт можно получить в срочном порядке за три рабочих дня», — уточняет Владимир Попов.
За три дня в формате ускоренной выдачи документ могут получить люди, которым срочно требуется выезд за границу в связи со смертью или тяжелым состоянием родственника, а также в случае, если им самим требуется лечение за рубежом. В этом случае нужно предъявить направление из российской больницы, которое подтверждает необходимость выезда за пределы России для лечения в зарубежной клинике, подтверждение зарубежной медицинской организации о возможности принятия пациента для оказания ему медицинских услуг, а также заключение медорганизации пациента по месту жительства.
Если за границей находится близкий родственник в тяжелом состоянии здоровья или он умер, необходимо либо свидетельство о смерти, выданное местными властями или консульством, посольством РФ, или документ, подтверждающий нахождение больного в критическом состоянии. Потребуется также свидетельство, подтверждающее ваше близкое родство с этим человеком. К близким родственникам относятся родители, братья, сестры, супруги, усыновители, усыновленные дети, дедушки, бабушки, внуки.
Но нужно иметь в виду, что все документы (медицинские справки, приглашение на госпитализацию, свидетельство о смерти) должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены, что займет еще какое-то время. В этом случае выдается загранпаспорт старого образца сроком на пять лет.
Можно ли иметь два загранпаспорта
«Гражданин может оформить второй загранпаспорт — в качестве второго выдается только паспорт нового образца, при этом третий паспорт он получить не сможет, пока не сдаст один из действующих. То есть на руках у него может быть не более двух действующих загранпаспортов», — объясняет Олег Попов.
Загранпаспорт с биометрией стоит на порядок дороже, действует в два раза дольше, и, прежде чем заказывать, подумайте, нужен ли вам дубликат.
Основные ошибки при оформлении загранпаспорта
Согласитесь, обидно, заплатив пошлину, сделав много других расходов, потратив свое время, получить недействительный «загранник». Эксперт рассказал о самых распространенных проблемах, на которые стоит обратить внимание.
«Самая распространенная проблема — неправильное написание имени и фамилии латинскими буквами. В настоящее время они транслитерируются в соответствии с международными правилами гражданской авиации, но в ранее выданных паспортах могло быть иное написание, и его можно сохранить даже в новых документах. Единственный совет — заказывать загранпаспорт заранее, если имеются перспективы поездки за рубеж, особенно если речь идет о паспорте нового образца. Никогда не знаешь, какие непредвиденные сложности могут возникнуть, например, невозможность записаться через портал “Госуслуги” или нехватка чипов», — советует Олег Попов.
Что нужно запомнить о том, как сделать загранпаспорт в 2024 году
Заграничный паспорт позволяет получить шенгенскую визу и путешествовать по всему миру. Чтобы правильно его оформить, нужно запомнить основные детали.
1. Старый и новый заграничный паспорт имеют одинаковую юридическую силу.
2. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.
3. Образцы загранпаспорта отличаются по стоимости пошлины, сроку действия, возможности внести в них несовершеннолетних детей и определенными ограничениями при получении шенгенской визы.
4. Некоторые страны не работают с паспортами, не имеющими биометрии.
5. Заявление на получение документа можно подать онлайн через «Госуслуги» или МФЦ и лично — в паспортном столе.
6. Если гражданин по состоянию здоровья не способен явиться в подразделение МВД, то к нему направляется выездной сотрудник для бесплатного оформления по месту его нахождения.
7. Заявление на оформление документа лучше скачать заранее и заполнить самому.
8. Человек может иметь два загранпаспорта. В качестве второго выдается документ нового образца.
9. Оба вида загранпаспортов оформляются не дольше одного месяца по месту жительства и трех — по месту пребывания.
10. Загранпаспорт можно получить в ускоренном формате за три дня, если россиянину требуется лечение за границей или его ближайший родственник за рубежом умер или находится в тяжелом состоянии здоровья.
11. Загранпаспорт стоит заказывать заранее, если имеются перспективы поездки за рубеж, особенно если речь идет о паспорте нового образца.
Список источников
1. Как оформить загранпаспорт взрослому на «Госуслугах». Портал «Госуслуги».
2. Как оформить загранпаспорт ребенку на «Госуслугах». Портал «Госуслуги».
3. Федеральный закон от 25.12 2023 № 648-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
4. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31.12.2019 № 996 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронный носитель информации».
Эксперт: Владимир Попов, канд. юрид. наук, доцент кафедры частного права Государственного университета управления