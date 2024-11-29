Как оформить загранпаспорт в 2024 году: пошаговая инструкция

Стран, в которые россиянин может приехать со своим внутренним паспортом, осталось не так много: Абхазия, Армения (если лететь самолетом), Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Южная Осетия и, пожалуй, все. Поэтому, если срок вашего пропуска в большой мир подходит к концу, а желание провести отпуск вне родных пенат на экзотическом побережье становится только сильнее, самое время заняться получением нового документа. Вместе с экспертом мы собрали в этом материале все, что нужно знать о том, как оформить загранпаспорт в 2024 году и какой образец лучше выбрать — новый или старый.