Как оформить Шенгенскую визу в 2024 году

Командировку в Европу из России организовать непросто. Помимо целого квеста с логистикой нужно оформлять шенгенскую визу. На сайте Ostrovok.ru рассказали, какие документы нужны и когда их лучше подавать в визовые центры и консульства в 2024 году.
Список стран, оформляющих визу
В 2024 году в перечень стран, которые оформляют шенгенскую визу, относятся 16 стран:
- Австрия;
- Болгария;
- Венгрия;
- Германия;
- Греция;
- Испания;
- Италия;
- Мальта;
- Норвегия;
- Португалия;
- Словакия;
- Словения;
- Франция;
- Хорватия;
- Швейцария;
- Швеция.
Не оформляют туристические визы:
- Дания;
- Исландия;
- Латвия;
- Литва;
- Нидерланды;
- Польша;
- Финляндия;
- Чехия;
- Эстония.
Список документов
Список документов может меняться в зависимости от страны и целей поездки. При обращении в определённый визовый центр или консульство вам дадут актуальный перечень.
Вот список основных документов:
- заграничный паспорт, в котором есть не менее двух пустых страниц. Он должен быть действителен три и более месяцев после даты, когда вы планируете покинуть Шенгенскую зону;
- копии первой разворотов со штампами и шенгенскими визами за последние три года;
- внутренний паспорт и копии всех его заполненных страниц;
- анкета на визу. Образец есть на сайте Еврокомиссии.
- одна или две цветные фотографии размером 35×45 миллиметров. Они должны быть сделаны не позднее чем за полгода до подачи заявления;
- выписка с банковского счета;
- справка с места работы;
- медицинская страховка;
- подтверждение бронирования отеля Иногда требуется визовый ваучер — документ на фирменном бланке организации с подписью и печатью. Обычно его можно скачать на сайте, где вы бронировали отель;
- билеты на самолет или поезд в обе стороны;
- согласие на обработку персональных данных.
Также необходимо оплатить визовый сбор в размере 90 евро (8618 рублей).
Для того, чтобы подать документы на получение шенгенской визы, зайдите на сайт визового центра страны, куда вы планируете поехать. Там будут представлены необходимые документы как для туристической, так и для деловой визы.
Ранее в НАТО предложили создать «военный Шенген».
Анна Морозова