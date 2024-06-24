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Как оформить пенсионное удостоверение

Свидетельство пенсионера подтверждает пенсионный статус.

Источник: РИА "Новости"

До 2015 года российские пенсионеры получали удостоверения в виде бумажных книжечек, формат которых время от времени менялся, рассказал aif.ru эксперт по пенсии Александр Михалев.

Однако с января 2021 года стали выдавать новые пенсионные удостоверения — свидетельства. Их можно получить в электронном или бумажном виде. В свидетельстве содержатся такие данные, как Ф. И. О. пенсионера, СНИЛС, вид пенсии, срок её назначения и фотография.

Оформить свидетельство можно в отделении Социального фонда или МФЦ. Гражданину потребуется предоставить паспорт и чёрно-белую или цветную фотографию без светлого угла размером 21×30 мм.

Если человек обращается лично, сотрудник должен зарегистрировать заявление в течение 15 минут и оформить свидетельство за полчаса.

Если заявление подано онлайн, через портал госуслуг, документ будет оформлен в течение трёх рабочих дней после регистрации обращения. Те же условия действуют при оформлении свидетельства через МФЦ.