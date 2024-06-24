Как оформить пенсионное удостоверение

Однако с января 2021 года стали выдавать новые пенсионные удостоверения — свидетельства. Их можно получить в электронном или бумажном виде. В свидетельстве содержатся такие данные, как Ф. И. О. пенсионера, СНИЛС, вид пенсии, срок её назначения и фотография.