Как оформить пенсионное удостоверение

До 2015 года российские пенсионеры получали удостоверения в виде бумажных книжечек, формат которых время от времени менялся, рассказал aif.ru эксперт по пенсии Александр Михалев.
Однако с января 2021 года стали выдавать новые пенсионные удостоверения — свидетельства. Их можно получить в электронном или бумажном виде. В свидетельстве содержатся такие данные, как Ф. И. О. пенсионера, СНИЛС, вид пенсии, срок её назначения и фотография.
Оформить свидетельство можно в отделении Социального фонда или МФЦ. Гражданину потребуется предоставить паспорт и чёрно-белую или цветную фотографию без светлого угла размером 21×30 мм.
Если человек обращается лично, сотрудник должен зарегистрировать заявление в течение 15 минут и оформить свидетельство за полчаса.
Если заявление подано онлайн, через портал госуслуг, документ будет оформлен в течение трёх рабочих дней после регистрации обращения. Те же условия действуют при оформлении свидетельства через МФЦ.