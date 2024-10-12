Как оформить налоговый вычет за оценку квалификации

Эксперты отмечают, что оформить получение через работодателя не получится, это можно сделать только в налоговой. Понадобятся копии договора с центром независимой оценки квалификации, выписки из реестра центров оценки квалификации, документов об оплате услуг такого центра, свидетельства о квалификации, декларация 3-НДФЛ (заполнить ее можно в личном кабинете налогоплательщика, в программе «Декларация» или от руки — бланк есть на сайте ФНС).