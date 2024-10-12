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Как оформить налоговый вычет за оценку квалификации

За оценку квалификации за свой счет можно получить налоговый вычет. Для этого нужно работать официально и отчислять НДФЛ.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Image by Freepik

Как пишет «Объясняем. РФ», подать заявку можно в течение трех лет после оплаты квалификационного экзамена. Вычет составит 150 тысяч рублей (с расходов с 2024 года) или 120 тысяч рублей (до 2024 года).

С этих денег возвращают подоходный налог — 13%, но не больше НДФЛ, который человек заплатил за этот год. Если ему предоставили другие вычеты, их тоже учтут в лимите. Исключение составят возвраты за дорогое лечение, образование детей и благотворительность.

Эксперты отмечают, что оформить получение через работодателя не получится, это можно сделать только в налоговой. Понадобятся копии договора с центром независимой оценки квалификации, выписки из реестра центров оценки квалификации, документов об оплате услуг такого центра, свидетельства о квалификации, декларация 3-НДФЛ (заполнить ее можно в личном кабинете налогоплательщика, в программе «Декларация» или от руки — бланк есть на сайте ФНС).

С этими документами нужно обратиться в налоговую службу. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика, через МФЦ, на портале госуслуг (если есть электронная подпись) или лично.

В течение трех месяцев декларацию проверят и сделают вычет.

Ранее эксперты рассказали, как оформить налоговый вычет на спорт.