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Как оформить налоговый вычет на спорт

На занятия в фитнес-клубе, детских секциях, в бассейне можно получить налоговый вычет. Нужно лишь, чтобы организация входила в список Минспорта России. Эксперты рассказали, как оформить такой вычет.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как сообщает «Объясняем. РФ», такая возможность у жителей России появилась в 2022 году. Налоговый вычет на спорт стал доступен благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Кто может получить вычет

Опция доступна гражданам РФ, которые официально работают, а также ИП и пенсионерам, у которых есть облагаемые налогом доходы (например, творческий гонорар). Как уточнили эксперты, оформить возврат налога можно с учетом лимита всех социальных вычетов — 19,5 тысячи рублей в год.

Вернуть деньги можно, даже если речь идет о тренировках ребенка, в том числе усыновленного, до 18 лет или до 24 лет. Важно, чтобы он учился очно и чтобы все чеки на оплату были на ваше имя.

Как получить вычет

Фитнес-клуб или секция, где тренируется кандидат на получение вычета или его ребенок, должны входить в специальный перечень, размещенный на сайте Минспорта России. Туда вносят только организации, у которых основной вид деятельности — спорт и физкультура. В штате должны работать люди с профильным профессиональным образованием. В общей сложности в списке более четырех тысяч организаций.

Сколько можно вернуть

За 2022 и 2023 годы: максимум по 15,6 тысячи рублей за тренировки, на которые ушло до 120 тысяч рублей.
За 2024 год: до 19,5 тысячи рублей, если занятия обошлись в сумму до 150 тысяч рублей.

Какие нужны документы:

— копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг (если это расходы с 1 января 2024 года, достаточно справки об оплате физкультурно-оздоровительных услуг);
— чеки, квитанции и другие документы, подтверждающие оплату;
— свидетельство о рождении ребенка, если родители или опекуны оплачивают его тренировки.

Как оформить налоговый вычет на спорт

В налоговой по месту жительства

Для этого нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ и предоставить ее вместе с документами.

Через работодателя

При этом способе надо подать заявление в налоговой по месту жительства, приложив документы. В течение 30 дней работодателю придет уведомление, подтверждающее ваше право на вычет.

В личном кабинете ФНС

Это будет доступно 2025 году (вычет будет за 2024 год). Декларация 3-НДФЛ при этом не понадобится.

Ранее мы рассказывали, как получить налоговый вычет по программе долгосрочных сбережений.