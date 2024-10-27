Как оформить гараж и землю в собственность

Что такое гаражная амнистия
Это процедура, с помощью которой владелец гаража может оформить право собственности на строение и землю под ним в упрощенном порядке. Амнистия действует до 1 сентября 2026 года. Она касается объектов капитального строительства. Прежде всего речь идет о кооперативном имуществе, полученном от государства в советский период, сообщает «Объясняем. РФ».
Какие гаражи можно получить в собственность
Под амнистию попадают:
- постройки, которые не подлежат сносу и не обременены — например, не арестованы или не сданы в аренду;
- государственная или муниципальная собственность;
- недвижимость, которая построена до 30 декабря 2004 года;
- одноэтажные и нежилые постройки.
Не подходят гаражи:
- находящиеся на территории индивидуальных домовладений;
- предназначенные для предпринимательской деятельности;
- расположенные в подземных паркингах;
- ведомственные;
- ракушки.
Как оформить гараж и участок
Нужно позвонить или сходить в местную администрацию, чтобы узнать, как в вашем муниципалитете проходит амнистия. Если остались вопросы, обратитесь в Росреестр.
Также нужно узнать, зарегистрирован ли участок под вашим гаражом; Запросите в бюро технической инвентаризации (БТИ) описание постройки или сделайте его с кадастровым инженером.
Затем надо будет сходить в муниципалитет (администрацию города или представительный орган) и написать заявление о выделении участка и оформлении права. Затем останется только получить выписку из ЕГРН о праве на гараж и землю.
Как проверить регистрацию участка
Это можно сделать несколькими способами.
Через публичную кадастровую карту: на сайте ПКК (pkk.rosreestr.ru) найдите поисковую строку и введите в нее адрес участка.
Через «Госуслуги»: на портале найдите вкладку «Документы» и в ней раздел «Онлайн-выписка», введите данные паспорта; в течение минуты получите результат в личном кабинете.
Можно и очно — через ближайший МФЦ. Возьмите с собой паспорт и документы на недвижимость.
Как запросить описание постройки
Для этого нужно обратиться в бюро технической инвентаризации (БТИ) и запросить сведения о гараже. Сделать это можно лично в вашем БТИ или в МФЦ. Понадобятся паспорт и документы по недвижимости.
Если вашего участка на кадастровом учете нет, нужно его образовать. Придется подготовить схему границ в соответствии с проектом межевания, обратившись к кадастровому инженеру.
Как подать заявление в муниципалитет
С документами нужно будет сходить в муниципалитет и написать заявление о выделении участка и оформлении права на него.
Администрация, приняв решение, подаст в Росреестр заявление о регистрации и направит заявителю выписку из ЕГРН о регистрации прав на гараж и земли. Она должна будет сделать это в течение 20 дней.
Какие документы понадобятся
Чтобы подать заявление об оформлении права, понадобятся:
- решение о выделении участка предприятием или кооперативом;
- информация об оплате пая в кооперативе;
- техпаспорт;
- данные о подключении гаража к электрическим сетям или сетям инженерного обеспечения;
- документы о праве наследования, если гараж получен в наследство;
- любые другие документы, подтверждающие право собственности.
«Берите с собой все документы, которые у вас есть. Если каких-то бумаг о строении не хватает, это не повлияет на результат», — рассказали эксперты.
Налоги после регистрации собственности
Гараж и земля под ним — это два разных объекта недвижимости. Они облагаются налогом на имущество физических лиц. Для гаража это 0,1% от кадастровой стоимости, для земли — в среднем 1,5% от кадастровой стоимости. Налог начисляется с момента регистрации собственности.
Отметим, при соблюдении ряда условий можно получить освобождение от уплаты налога на имущество. У кого есть такое право, объясняла адвокат.