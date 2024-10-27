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Как оформить гараж и землю в собственность

В России сейчас насчитывается порядка 3,5 млн незарегистрированных гаражей. Чтобы хозяевам было легче стать собственниками таких строений, существует гаражная амнистия. Специалисты объяснили, что она из себя представляет и как оформить гараж в собственность.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Что такое гаражная амнистия

Это процедура, с помощью которой владелец гаража может оформить право собственности на строение и землю под ним в упрощенном порядке. Амнистия действует до 1 сентября 2026 года. Она касается объектов капитального строительства. Прежде всего речь идет о кооперативном имуществе, полученном от государства в советский период, сообщает «Объясняем. РФ».

Какие гаражи можно получить в собственность

Под амнистию попадают:

  • постройки, которые не подлежат сносу и не обременены — например, не арестованы или не сданы в аренду;
  • государственная или муниципальная собственность;
  • недвижимость, которая построена до 30 декабря 2004 года;
  • одноэтажные и нежилые постройки.

Не подходят гаражи:

  • находящиеся на территории индивидуальных домовладений;
  • предназначенные для предпринимательской деятельности;
  • расположенные в подземных паркингах;
  • ведомственные;
  • ракушки.

Как оформить гараж и участок

Нужно позвонить или сходить в местную администрацию, чтобы узнать, как в вашем муниципалитете проходит амнистия. Если остались вопросы, обратитесь в Росреестр.

Также нужно узнать, зарегистрирован ли участок под вашим гаражом; Запросите в бюро технической инвентаризации (БТИ) описание постройки или сделайте его с кадастровым инженером.

Затем надо будет сходить в муниципалитет (администрацию города или представительный орган) и написать заявление о выделении участка и оформлении права. Затем останется только получить выписку из ЕГРН о праве на гараж и землю.

Как проверить регистрацию участка

Это можно сделать несколькими способами.

Через публичную кадастровую карту: на сайте ПКК (pkk.rosreestr.ru) найдите поисковую строку и введите в нее адрес участка.

Через «Госуслуги»: на портале найдите вкладку «Документы» и в ней раздел «Онлайн-выписка», введите данные паспорта; в течение минуты получите результат в личном кабинете.

Можно и очно — через ближайший МФЦ. Возьмите с собой паспорт и документы на недвижимость.

Как запросить описание постройки

Для этого нужно обратиться в бюро технической инвентаризации (БТИ) и запросить сведения о гараже. Сделать это можно лично в вашем БТИ или в МФЦ. Понадобятся паспорт и документы по недвижимости.

Если вашего участка на кадастровом учете нет, нужно его образовать. Придется подготовить схему границ в соответствии с проектом межевания, обратившись к кадастровому инженеру.

Как подать заявление в муниципалитет

С документами нужно будет сходить в муниципалитет и написать заявление о выделении участка и оформлении права на него.

Администрация, приняв решение, подаст в Росреестр заявление о регистрации и направит заявителю выписку из ЕГРН о регистрации прав на гараж и земли. Она должна будет сделать это в течение 20 дней.

Какие документы понадобятся

Чтобы подать заявление об оформлении права, понадобятся:

  • решение о выделении участка предприятием или кооперативом;
  • информация об оплате пая в кооперативе;
  • техпаспорт;
  • данные о подключении гаража к электрическим сетям или сетям инженерного обеспечения;
  • документы о праве наследования, если гараж получен в наследство;
  • любые другие документы, подтверждающие право собственности.

«Берите с собой все документы, которые у вас есть. Если каких-то бумаг о строении не хватает, это не повлияет на результат», — рассказали эксперты.

Налоги после регистрации собственности

Гараж и земля под ним — это два разных объекта недвижимости. Они облагаются налогом на имущество физических лиц. Для гаража это 0,1% от кадастровой стоимости, для земли — в среднем 1,5% от кадастровой стоимости. Налог начисляется с момента регистрации собственности.

Отметим, при соблюдении ряда условий можно получить освобождение от уплаты налога на имущество. У кого есть такое право, объясняла адвокат.