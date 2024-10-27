Как оформить гараж и землю в собственность

Это процедура, с помощью которой владелец гаража может оформить право собственности на строение и землю под ним в упрощенном порядке. Амнистия действует до 1 сентября 2026 года. Она касается объектов капитального строительства. Прежде всего речь идет о кооперативном имуществе, полученном от государства в советский период, сообщает «Объясняем. РФ».