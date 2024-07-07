Как оформить цифровой полис ОМС и зачем он нужен?

Что касается переездов внутри региона, то полис менять не нужно, достаточно прикрепиться к новой поликлинике. Если человек переехал в другой субъект РФ, об этом обязательно нужно сообщить страховой и прикрепиться к новому медучреждению. Если в новом регионе нет вашей страховой организации, ее нужно поменять. Кстати, перейти в другую можно по желанию по любой причине, но только раз в год и до 1 ноября.