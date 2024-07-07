Как оформить цифровой полис ОМС и зачем он нужен?

Россиянам больше не нужно брать с собой в поликлинику пластиковые медполисы, поскольку действуют цифровые. Ранее выданные физические полисы продолжают функционировать и не требуют замены, но новые больше не выпускаются. Эксперты портала «Объясняем.РФ» рассказали, в чем плюсы электронного документа и как его выдают.
Получить цифровой полис за несколько кликов
Если у человека уже есть номер полиса в личном кабинете на портале госуслуг, то цифровой документ загрузится автоматически. Тем, кто данные об ОМС не добавлял, нужно загрузить их из реестра застрахованных лиц. Перед этим нужно убедиться, что аккаунт на портале подтвержден (если нет — нужно обратиться в банк, на почту или в МФЦ).
После этого надо зайти в личный кабинет и выбрать вкладку «Документы», а затем — «Здоровье». После этого переходим в раздел «Получите данные о своем полисе ОМС» и нажимаем на «Запросить». Как правило, цифровая копия полиса появляется в аккаунте в течение 15 минут. В некоторых случаях при большой нагрузке на сервис процесс может затянуться до 5 дней.
Если человек не зарегистрирован на портале «Госуслуг» и хочет узнать данные (например, когда старый полис утерян), нужно обратиться в страховую компанию или МФЦ. Хоть бумажные и пластиковые полисы уже не выдают, вместо них можно получить выписку из регистра застрахованных. Оформить полис ОМС с нуля всего за один день можно через «Госуслуги», в офисе страховой компании или МФЦ.
Если же у человека вообще не было полиса, то получить цифровой аналог можно на том же портале.
Плюсы цифрового формата
Данные электронного документа хранятся в общероссийском реестре и отображаются в личном кабинете пользователя на «Госуслугах». Это удобно, поскольку, в отличие от бумажного бланка или пластиковой карточки, цифровой полис невозможно потерять, испортить или забыть.
Кроме того, данные будут всегда под рукой. В поликлинику не нужно брать бумажный аналог полиса. В регистратуре клиники просто считают штрих-код с телефона или вручную введут номер ОМС.
Также через «Госуслуги» можно будет получить справку и проверить, действительно ли пациенту оказали помощь, указанную в медкарте. Иногда недобросовестные сотрудники медицинских организаций пишут, что человек прошел то или иное обследование или отказался от диспансеризации, на которую его на самом деле даже не приглашали. Это делают для улучшения отчетности. Если в выписке появится недостоверная информация, страховая медицинская организация сможет провести проверку в клинике.
Когда полис нужно обновить
Если в старом полисе была ошибка или персональные данные человека изменились, документ нужно переоформить. Это бывает при получении нового паспорта в 14, 20 или 45 лет, замены утерянного или испорченного документа, смены ФИО.
Тогда в стране провели реформу ОМС и ввели полисы современного единого образца (старые не отображаются в электронных системах). Во всех перечисленных случаях нужно обратиться в свою страховую медицинскую организацию.
Что касается переездов внутри региона, то полис менять не нужно, достаточно прикрепиться к новой поликлинике. Если человек переехал в другой субъект РФ, об этом обязательно нужно сообщить страховой и прикрепиться к новому медучреждению. Если в новом регионе нет вашей страховой организации, ее нужно поменять. Кстати, перейти в другую можно по желанию по любой причине, но только раз в год и до 1 ноября.
Эксперты подчеркивают, что полис ОМС оформляется бесплатно и действует бессрочно у граждан РФ. Любые звонки и сообщения с предложением продлить полис поступают только от мошенников.
Напомним, новый порядок проведения бесплатных диспансеризаций предусматривает проверку сердечно-сосудистой системы. Как бесплатно проверить сердце, можно узнать тут.
Айгуль Сабитова