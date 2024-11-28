Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как одно разбитое окно может изменить целый район. Видео

Теорию разбитых окон вывели в 1982 году два криминолога — Джеймс Уилсон и Джордж Келлинг.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Эксперты установили, если не починить хотя бы одно разбитое окно, вскоре в здании не останется ни одного целого. Разумеется, в данном случае используется метафора. Уилсон и Келлинг имели ввиду, что попустительство общества к мелким правонарушениям, таким как вандализм или хулиганство, запускает цепную реакцию, создавая атмосферу хаоса и безнаказанности.

Подробнее о теории и о ее применении на практике рассказываем в видео от редакции ВФокусе Mail.

Ранее делились в видео другим интересным фактом: некоторые растения, вроде венериной мухоловки, могут быть охотниками.