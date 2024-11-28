Как одно разбитое окно может изменить целый район. Видео

Эксперты установили, если не починить хотя бы одно разбитое окно, вскоре в здании не останется ни одного целого. Разумеется, в данном случае используется метафора. Уилсон и Келлинг имели ввиду, что попустительство общества к мелким правонарушениям, таким как вандализм или хулиганство, запускает цепную реакцию, создавая атмосферу хаоса и безнаказанности.