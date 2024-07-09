Как одеться на собеседование

Безусловно, выбор одежды для собеседования зависит от типа компании, позиции, на которую вы претендуете, и даже культуры страны, в которой вы находитесь.
Эксперт приводит несколько советов, которые помогут вам правильно одеться на собеседование.
1. Изучите компанию
Узнайте о компании, в которую вы собираетесь устраиваться. Уточните, какой дресс-код в ней принят.
Если есть официальный сайт, посмотрите фотографии сотрудников, чтобы понять, какая одежда подходит для данной компании.
2. Оденьтесь соответствующе
Для большинства собеседований подойдет деловой, классический стиль в одежде. Это может быть костюм, рубашка, брюки или юбку.
При этом важно выглядеть аккуратно и профессионально, замечает эксперт.
Летом выбирайте легкие, дышащие ткани светлых оттенков в одежде и обуви. Выбирайте нейтральные цвета — белый, бежевый или серый.
Даже в жаркую погоду не рекомендуется пляжный стиль в одежде для прохождения интервью: шляпы, шорты, короткие топы, сланцы
«Ваш внешний вид должен соответствовать корпоративной культуре компании и создавать положительное впечатление о вас как о потенциальном сотруднике», — объясняет Семенова.
3. Уделите внимание аксессуарам
Аксессуары могут дополнить ваш образ и добавить немного индивидуальности.
Однако помните, что они должны быть умеренными и соответствовать общему стилю одежды.
Что касается татуировок, они могут быть заметными и привлекать внимание, отвлекать собеседника и создавать неудобную атмосферу. Эксперт рекомендует не демонстрировать тату и выбирать одежду, закрывающую их.
4. Следите за своей гигиеной
Помимо выбора правильной одежды, важно следить за своей гигиеной.
Убедитесь, что ваша одежда чистая и отглаженная, а волосы и ногти аккуратно подстрижены.
Также важно избегать сильных духов или одеколона.
5. Примерьте образы заранее
Чтобы убедиться, что вы выбрали правильную одежду для собеседования, попробуйте надеть ее заранее и посмотреть на себя в зеркало. Это поможет вам увидеть, как вы будете выглядеть на самом собеседовании.
Оксана Семенова приводит такой пример из своей практики. Был случай, когда успешный кандидат, профессионал в своей деле, проходил интервью на позицию топ-менеджера одного крупного банка и не смог пройти отбор из-за неряшливой прически.
Помните, что самое главное на собеседовании — это быть уверенным и профессиональным. Следуя этим советам, вы сможете выглядеть и чувствовать себя хорошо.