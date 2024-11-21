Как обязать экс-супругу отчитываться о тратах на ребёнка

— Чтобы не возникало конфликтов с выяснением, на что идут алименты, родители могут заключить нотариальное соглашение, — говорит декан юридического факультета Финансового университета Гульнара Ручкина. — В нём фиксируют размер платежей и порядок их выплаты. В документ можно включить и условие о том, что получатель алиментов будет отчитываться о расходовании денег. Но вторая сторона должна пойти на это добровольно. Обязать её делать это нельзя.