Как обязать экс-супругу отчитываться о тратах на ребёнка

Собираюсь исправно платить алименты на ребёнка. Не хочу, чтобы бывшая тратила их на себя. Как мне её контролировать?
— Чтобы не возникало конфликтов с выяснением, на что идут алименты, родители могут заключить нотариальное соглашение, — говорит декан юридического факультета Финансового университета Гульнара Ручкина. — В нём фиксируют размер платежей и порядок их выплаты. В документ можно включить и условие о том, что получатель алиментов будет отчитываться о расходовании денег. Но вторая сторона должна пойти на это добровольно. Обязать её делать это нельзя.
Алименты в браке
Для того чтобы подать на алименты, даже не надо разводиться. Закон обязывает родителей содержать несовершеннолетних детей. Если кто-то из них от этого уклоняется, другой может взыскать с него алименты через суд. Правда, для этого придётся доказать факт неучастия мамы/папы в содержании ребёнка.