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Как объяснить начальнику, что он не прав

По данным Harvard Business Review, около 70% сотрудников предпочитают промолчать, даже когда видят, что руководитель ведет компанию к катастрофе. Знакомая ситуация, правда? Вместе с тем, способность грамотно доносить сложные мысли и конструктивно спорить — это навык, который высоко ценится в современном бизнесе. Особенно если вы умеете делать это так, что в конце разговора босс искренне уверен — это была его идея, рассказывает практикующий семейный психолог, сертифицированный гештальт-терапевт Вера Никифорова.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com

Все мы хотя бы раз были в роли того самого человека, который видит проблему, но предпочитает держать язык за зубами. И вроде бы логика понятна — никому не хочется портить отношения с боссом или получить клеймо бунтаря.

«Вот только промолчать сегодня — значит подложить себе мину замедленного действия на будущее. Когда проект провалится или бюджет окажется пустым, первый вопрос будет: “А почему никто ничего не сказал раньше?” И ваше молчание из золота превратится в увесистый камень, тянущий карьеру ко дну», — объясняет психолог.

Но как же построить этот сложный разговор, чтобы и правду сказать, и отношения сохранить?

С кем имеем дело?

Для начала важно понять, с каким типом руководителя вы имеете дело.

«Есть “начальники-танки” — они сметают любое несогласие на своем пути. Есть “аналитики” — эти готовы слушать, но только при наличии железобетонных аргументов. А есть “артисты” — могут устроить показательную бурю в кабинете, но потом спокойно обсудить проблему за чашкой кофе», — говорит Вера Никифорова.

С «танком» психолог советует вести разговор строго наедине, вооружившись фактами и цифрами. Никакой воды — только конкретика и желательно в письменном виде.

С «аналитиком» работает подход «давайте вместе разберем ситуацию» — такие руководители любят процесс решения проблем, особенно если им кажется, что они сами до всего додумались.

А вот с «артистом» главное — выбрать правильный момент и место, желательно подальше от чужих глаз.

Выбор тактики

Перед разговором важно подготовиться. Запишите все аргументы, проиграйте беседу в голове, продумайте возможные возражения. «И начните с хорошего — найдите, за что можно искренне похвалить идею босса, прежде чем объяснять, почему она не сработает. Это не лесть, а психологическая подушка безопасности», — поясняет эксперт.

Важно выбрать правильный тон и формулировки. Вместо «это плохая идея» лучше сказать «у меня есть определенные опасения». Замените «вы не правы» на «давайте рассмотрим другой вариант».

И никогда не загоняйте начальника в угол — оставьте ему пространство для маневра и сохранения лица.

«Помните, что большинство руководителей на самом деле ценят сотрудников, способных тактично указать на проблемы. Потому что умение промолчать — не добродетель, а профессиональная трусость, которая рано или поздно выйдет боком», — уверяет психолог.

И кстати, если ваш начальник после конструктивной критики начинает вести себя как оскорбленный император — возможно, это отличный повод задуматься о поиске нового места работы, заключила эксперт.