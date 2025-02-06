Как объяснить начальнику, что он не прав

По данным Harvard Business Review, около 70% сотрудников предпочитают промолчать, даже когда видят, что руководитель ведет компанию к катастрофе. Знакомая ситуация, правда? Вместе с тем, способность грамотно доносить сложные мысли и конструктивно спорить — это навык, который высоко ценится в современном бизнесе. Особенно если вы умеете делать это так, что в конце разговора босс искренне уверен — это была его идея, рассказывает практикующий семейный психолог, сертифицированный гештальт-терапевт Вера Никифорова.