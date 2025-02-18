Как общаться с родителями, которые стали слишком навязчивыми

Соответствующий отрывок опубликовало издание «Лайфхакер». В нем говорится, как вести себя с навязчивыми родителями.
Старение и навязчивость
Возможно, мама или папа всегда были навязчивыми, но их переживания по поводу возраста усилили это. Выяснить, стало ли поведение родителя более навязчивым, поможет специальное упражнение.
Шкала навязчивого поведения
Возьмите лист бумаги и ручку и запишите в столбик числа от 1 до 8. Затем оцените, насколько за последние годы увеличились частота и интенсивность описанного поведения:
1 — ни частота, ни интенсивность не увеличились;
2 — интенсивность увеличилась, частота — нет;
3 — и интенсивность, и частота увеличились;
4 — значительно увеличились и интенсивность, и частота;
5 — очень ярко, значительно увеличились и интенсивность, и частота.
1. Постоянно привлекает к себе внимание — ваше и других людей.
2. Жалуется на мелочи и серьезные проблемы.
3. Ноет.
4. Стремится сохранить внешнюю молодость (например, слишком часто ходит на косметические процедуры).
5. Преувеличивает боли и другие физические проблемы.
6. Все разговоры сводит к своим страданиям.
7. Часто хочет чего-то от вас или других людей, но не высказывает своих желаний прямо.
8. Настаивает на ежедневном или почти ежедневном общении с вами.
Суммируйте результаты по пунктам 1−8 и запишите итог. Если получилось 30 баллов или больше, значит ваш родитель действительно стал более навязчивым, и дальше, скорее всего, будет только хуже.
Некоторые жалобы могут быть обоснованными, но вам бы хотелось, чтобы они не требовали столько усилий с вашей стороны. Особенно тяжело иметь дело с эгоцентричным родителем и с собственными негативными чувствами одновременно.
При этом даже если вы ограничите время на общение с родителем, это может вызвать у вас чувство вины. Однако если вы выскажетесь по поводу его постоянных жалоб и требований, то он может расценить это как критику, ваш эгоизм и прочее. В связи с этим спорить и ругаться не стоит — лучше применить полезные стратегии.
Полезные стратегии для общения с навязчивым родителем
Автор книги перечисляет ряд советов, которые помогут придумать оптимальные для сложившейся ситуации стратегии:
- утешайте;
- согласитесь с тем, что родитель страдает, и похвалите, с какой стойкостью он переносит невзгоды;
- постарайтесь отвлечь родителя, если брюзжание затянулось;
- выслушайте жалобы, но не старайтесь исправить ситуацию или решить проблему;
- воздержитесь от комментариев о внешности родителя, его настроении и прочем;
- не минимизируйте тревоги родителя.
Нина Браун подробно описала каждую стратегию:
Утешение
Утешать можно, когда мама или папа расстроены или ощущают другие негативные эмоции. Утешение должно принести родителю облегчение, смягчить его чувства. Вы можете заверить его в том, что у него есть личные или другие ресурсы, которые помогут ему справиться с проблемой.
При этом важно не заразиться интенсивными эмоциями и переживаниями родителя. Также постарайтесь понять, что сейчас чувствует родитель, а не причины его переживаний и триггерные события.
Чтобы успокоиться, сделайте глубокий вдох, прежде чем отвечать.
«Говорите тихо и неспешно, но не слишком медленно, и смотрите в область около глаз родителя, но не в глаза, иначе вы рискуете заразиться его чувствами», — советует психолог.
Не стоит говорить такие общепринятые утешающие фразы, как «Все не так плохо, как тебе кажется», «Могло быть и хуже», «Все наладится». Они могут дать обратный эффект — у родителя возникнет ощущение, что вы обесцениваете его переживания. Не нужно и советовать успокоиться — это слово может вызвать гнев.
Согласие
Даже если вы не разделяете точку зрения эгоцентричного родителя, эффективным ответом на причитания в духе «бедный я, бедный» будет согласие. Когда мы используем эту стратегию, мы признаем реальность такой, какой ее видит родитель: как незаслуженное страдание. Мы вербально соглашаемся с этой точкой зрения, даже если сами придерживаемся другого мнения. Можно сказать: «Да уж, чудовищно!», «Мне так жаль, что ты страдаешь», «Когда же эту проблему решат».
Нужно избегать ответов, которые указывают на реальное положение дел, содержат намеки на нелогичность жалобы, советы о более позитивном отношении или о том, как родитель может решить эту проблему. Также не стоит спрашивать, как вы можете помочь и что еще можно сделать. Эти ответы могут вызвать раздражение, поскольку мама или папа воспримет их как указание на то, что он некомпетентен, нелогичен и прочее.
«Более того, если вы спросите, как ему помочь, он вполне может попросить сделать то, чего вы совершенно не хотите делать», — предупреждает автор.
Отвлечение внимания
Это очень эффективная стратегия, если применять ее правильно. Ее цель — прервать брюзжание, жалобы и другой негатив. Когда вы используете стратегию отвлечения внимания, вы помогаете родителю переключиться с негативных чувств на мыслительный режим. Однако сначала дайте ему высказаться, иначе он подумает, что его резко и грубо перебили, а вы бесчувственный человек.
Сначала валидируйте, то есть примите, предполагаемые проблемы вашего родителя. Подтвердите, что он действительно страдает, какой бы ни была реальность. Не предлагайте альтернативные варианты и не задавайте вопросов о ситуации.
Подчеркните стойкость и выносливость родителя или другим способом покажите, что понимаете его проблему. Задайте вопросы о его мучительном положении (но не слишком много, чтобы не зацикливаться на страданиях родителя). Потом можно осторожно начать комментировать его высказывания или задавать вопросы на ту же тему, но требующие более продуманных ответов. После этого постарайтесь постепенно сменить тему разговора.
Например, если мама или папа жалуется на болезнь, согласитесь, что она действительно ограничивает повседневные занятия. Затем спросите, не помешал ли недуг посетить то или иное запланированное мероприятие, например встречу в общественном клубе. И потом расспросите про клуб, планы и прочее.
Слушайте, но не пытайтесь решить проблему
Избегайте советов и рекомендаций. Также не стоит говорить, как вы сами решили схожую проблему. Ведь ваш родитель зациклен на самом себе и не замечает своих сходств с вами или с другими людьми. Автор книги советует следующее:
- перестаньте говорить;
- обратите внимание на родителя, но не смотрите ему в глаза;
- не перебивайте его и не пытайтесь договаривать за него фразы;
- выслушайте его;
- отвечайте в подходящий момент, отзеркаливая сказанное родителем, не старясь сформулировать чувства, которые он испытывает;
- задавайте вопросы только по фактической информации, чтобы уточнить сказанное, и ограничьтесь одним или двумя вопросами;
- просто слушайте.
«Тяжело не пытаться решить проблему, особенно если вы уверены, что ваш совет действительно сработает. Но если речь не идет о жизни и смерти, лучше просто слушать», — подчеркивает психолог.
Не комментируйте внешность вашего родителя
Иногда эгоцентризм заставляет родителя молодиться, и он делает все возможное и невозможное, чтобы вернуть прежнюю внешность. Это стремление продлить молодость может отражать и его одежда. В этом случае лучше даже не намекать на свое одобрение или неодобрение. Причем последнее эгоцентричный родитель способен увидеть даже в самых безобидных словах.
«Эгоцентричный родитель может прекрасно знать о том, как он изменился, но не стоит привлекать к этому внимание, пусть даже что-бы сделать комплимент. Вспоминать о старости неприятно, и родитель может выместить свое недовольство на вас», — предупредила психолог.
Она советует вообще не привлекать внимания к внешнему виду родителя. Не стоит говорить даже такие безобидные фразы, как «Этот цвет тебе идет» или «Какой симпатичный свитер».
Не преуменьшайте тревоги родителя
Навязчивый эгоцентричный родитель зачастую страдает от множества тревог. Возможно, вы устали слушать об одних и тех же проблемах и расстраиваетесь, что не в состоянии ничего изменить, или чувствуете себя ущербным, так как не оправдываете ожиданий своего родителя. Однако нужно помнить, что никто не способен в полной мере оправдать ожидания и выполнить требования эгоцентричного родителя.
Также стоит учитывать, что после решения одной проблемы возникнет вторая, а потом — третья, и это нескончаемый поток. Кроме того, помните, что родитель не замечает своего влияния на других людей, и особенно на вас. И что он испытывает глубокое и всеобъемлющее чувство беспомощности и страха, но не позволяет себе его осознать.
«Интересно, что эгоцентричные люди даже не рассматривают возможность благополучного исхода, поскольку это избавило бы их от переживаний, ободрило бы и вдохновило или лишило бы внимания окружающих», — подчеркивает психолог.
При этом не стоит поощрять родителя рассказывать о своих переживаниях. Его переживания могут быть обоснованы, и это не следует игнорировать. Однако если они преувеличены, представляют собой попытку добиться внимания или восхищения или держать вас на коротком поводке, то лучше избегать любых комментариев, которые родитель может расценить как преуменьшение его проблем.
Эффективные действия
Автор книги перечислила ряд полезных действий, полезных для общения с родителем.
1. Проявите сочувствие и понимание, но не эмпатию. Лучше немного отстраниться от страданий, переживаний и других негативных чувств родителя, но нужно постараться его понять.
2. Будьте вежливы и учтивы. Обращайтесь с родителем так, будто он гость в вашем доме.
3. Будьте терпеливы с эгоцентричным родителем, поскольку у него могут быть по-настоящему серьезные проблемы. При этом не обращайтесь с родителем как с маленьким ребенком.
4. Когда вы просите его о чем-либо, выражайтесь ясно, без лишних объяснений, если в них нет необходимости.
5. Настройтесь на позитивный лад, прежде чем общаться с родителем.
Некоторые советы из этой книги можно эффективно применять без каких-либо корректировок, некоторые придется адаптировать, а некоторые вообще не сработают именно с вашим родителем или даже ухудшат ситуацию.
«Перечитывая список стратегий, оцените их пользу для себя, подумайте, что в них можно изменить, создайте собственные и приготовьтесь использовать те из них, которые кажутся вам эффективными», — заключает автор.