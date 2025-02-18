Как общаться с родителями, которые стали слишком навязчивыми

При этом даже если вы ограничите время на общение с родителем, это может вызвать у вас чувство вины. Однако если вы выскажетесь по поводу его постоянных жалоб и требований, то он может расценить это как критику, ваш эгоизм и прочее. В связи с этим спорить и ругаться не стоит — лучше применить полезные стратегии.