Как общаться с подростком, не нарушая его личные границы

Самый адекватный посыл может быть таким: «Я не согласен с твоим мнением, мне не нравится музыка, которую ты слушаешь, я ничего не понимаю в футболе, но мне нравится, что ты этим увлекаешься, и, если ты мне расскажешь, я стану ближе к твоим интересам».