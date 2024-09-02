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Как общаться с подростком, не нарушая его личные границы

В жизни ребенка есть два важных возраста, когда происходит сепарация от родителей, желание почувствовать себя взрослым, отдельным — это так называемый кризис трех лет и подростковый период. Чтобы найти общий язык с подростком, важно начинать отстраивать границы еще с трехлеткой, рассказывает начальник департамента клинических, психологических и педагогических основ развития личности Московского городского педагогического университета, кандидат психологических наук Лариса Овчаренко.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Малышу следует объяснять, что такое личные границы — и его, и окружающих.

«Ребенок должен знать, что у него есть личные вещи, игрушки, кровать, личное пространство, которое никто не может нарушать без его согласия. Если это будет заложено, то к подростковому возрасту родителям даже с бунтующим подростком будет проще нащупать эти границы вновь», — говорит психолог.

Какие бывают личные границы? Прежде всего, телесные: меня никто не может трогать без моего разрешения. И это не только про безопасность, но и про коммуникацию с родителями.

Подростки начинают испытывать стеснение и раздражение, когда мама без предупреждения решает их обнять из самых теплых чувств. Поэтому важно, прежде чем прикасаться к подростку, спросить у него, можно ли это сделать.

Лариса Овчаренко
кандидат психологических наук

Существуют и границы эмоциональные. «Любой человек, в том числе, ребенок, имеет право на эмоции. И никто не вправе их обесценивать», — утверждает психолог.

Несчастная первая любовь, страх перед контрольной, просто грустное настроение — родителям ни в коем случае не следует принижать значение чувств, которые испытывает подросток в данный момент, даже если взрослым они кажутся не стоящими таких бурных переживаний.

Под запретом такие расхожие фразы, как «Сколько еще будет у тебя таких парней, что ты слезы льешь?», «Не бойся, что ты, как слабак?» и т. п.

По словам Ларисы Овчаренко, подростку необходимо полное принятие, безопасное пространство для выражения эмоций, эмпатия со стороны взрослого.

Да, подросток будет стремиться выражать свое мнение, даже если оно нелепое, глупое, неправильное. Но это его мнение, и это тоже границы, которые тинейджер будет охранять. Иногда нарочито и вычурно. Потому что таким образом он отделяется от родителей.

Отдельная тема — границы территориальные.

По мнению эксперта, нет ничего ужасного в том, что подросток решил врезать замок в дверь своей комнаты. Так он показывает, что вход в его пространство возможен только по личному приглашению и по его согласию.

Даже если дверь не запирается, входить в нее лучше, только предварительно постучав и услышав утвердительный ответ.

«Уважение этого пространства для подростка бесконечно важно», — утверждает Овчаренко.

Еще одна граница — психологическая. Музыка, которую слушает подросток, кино, мультфильмы могут казаться родителям «сколько угодно странными». Но если мама и папа хотят, чтобы их подросший ребенок не закрывался от них, лучше попытаться разобраться в современных культурных трендах и с уважением отнестись к выбору своего подростка.

Самый адекватный посыл может быть таким: «Я не согласен с твоим мнением, мне не нравится музыка, которую ты слушаешь, я ничего не понимаю в футболе, но мне нравится, что ты этим увлекаешься, и, если ты мне расскажешь, я стану ближе к твоим интересам».

То же самое — с друзьями. Просто запретить подростку дружить с мальчиком Петей, «потому что он плохой», не получится. Скорее всего, ребенок сделает все ровно наоборот, просто вы не будете об этом знать.

Гораздо лучше проявить искренний интерес, попросить рассказать побольше о его друге, чем он занимается, чем увлекается, какая у него семья. Тогда родитель получит право подсказать, как сделать лучше, на что обратить внимание, каким людям верить, а каким нет.

«Задача родителей — стать ребенку ненужными, чтобы он мог быть автономным. Если взрослые хотят, чтобы подросток овладел навыком и компетенциями самопрезентации и в жизни, и в будущем в профессии, очень важно показать ему, что они уважают его границы», — заключила психолог.