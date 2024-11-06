Как образование и профессия влияют на риск развития когнитивных нарушений

Оно охватило 8 442 взрослых жителей Англии старше 50 лет. Исследование проводили 10 лет. Ученые наблюдали за динамикой состояния участников, которые переходили из одного когнитивного статуса в другой (здоровый, легкие когнитивные нарушения и деменция). Кроме того, изучались случаи улучшения, когда люди из состояния когнитивных нарушений возвращались к норме. Данные о социально-экономических факторах собирали с помощью анкеты, которую заполняли участники.
Что касается когнитивных нарушений, их выявляли на основе комплексной информации — заключений врачей, результатов когнитивных тестов, а также жалоб и описаний симптомов пациентов. Также учитывались демографические данные: возраст, пол и семейное положение.
Исследователи оценили продолжительность пребывания участников в каждом из когнитивных состояний и вероятность перехода к расстройствам, включая деменцию. Выяснилось, что у людей, имеющих постшкольное образование (например, высшее), занятых в управленческих сферах и принадлежащих к наиболее обеспеченной трети населения, реже развиваются когнитивные нарушения или деменция по сравнению с участниками с начальным или средним образованием, работающими в профессиях с ручным трудом и находящимися в наиболее неблагополучной трети общества.
Например, постшкольное образование снижало вероятность перехода от здорового состояния к когнитивным нарушениям на 43%.
При этом люди из более обеспеченных слоев населения чаще восстанавливали когнитивное здоровье, возвращаясь к норме после легких умственных нарушений.
Таким образом, исследование раскрывает защитное влияние финансовой стабильности и доступа к ресурсам на здоровье мозга и когнитивную устойчивость. Это говорит о том, что нужно проводить социальную политику, поддерживающую ментальное и когнитивное благополучие во всех слоях населения.
Ранее ученые нашли молекулы, которые могут остановить гибель клеток мозга при деменции.