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Как образование и профессия влияют на риск развития когнитивных нарушений

Такие социально-экономические факторы, как уровень образования, профессиональная деятельность и материальное положение, сильно влияют на вероятность развития когнитивных нарушений или деменции в пожилом возрасте, а также на шансы на восстановление. Это показало исследование ученых из Университетского колледжа Лондона.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Оно охватило 8 442 взрослых жителей Англии старше 50 лет. Исследование проводили 10 лет. Ученые наблюдали за динамикой состояния участников, которые переходили из одного когнитивного статуса в другой (здоровый, легкие когнитивные нарушения и деменция). Кроме того, изучались случаи улучшения, когда люди из состояния когнитивных нарушений возвращались к норме. Данные о социально-экономических факторах собирали с помощью анкеты, которую заполняли участники.

Что касается когнитивных нарушений, их выявляли на основе комплексной информации — заключений врачей, результатов когнитивных тестов, а также жалоб и описаний симптомов пациентов. Также учитывались демографические данные: возраст, пол и семейное положение.

Исследователи оценили продолжительность пребывания участников в каждом из когнитивных состояний и вероятность перехода к расстройствам, включая деменцию. Выяснилось, что у людей, имеющих постшкольное образование (например, высшее), занятых в управленческих сферах и принадлежащих к наиболее обеспеченной трети населения, реже развиваются когнитивные нарушения или деменция по сравнению с участниками с начальным или средним образованием, работающими в профессиях с ручным трудом и находящимися в наиболее неблагополучной трети общества.

Например, постшкольное образование снижало вероятность перехода от здорового состояния к когнитивным нарушениям на 43%.

Принадлежность к наиболее обеспеченной трети населения уменьшала риск развития деменции после когнитивных нарушений на 26%.

При этом люди из более обеспеченных слоев населения чаще восстанавливали когнитивное здоровье, возвращаясь к норме после легких умственных нарушений.

Таким образом, исследование раскрывает защитное влияние финансовой стабильности и доступа к ресурсам на здоровье мозга и когнитивную устойчивость. Это говорит о том, что нужно проводить социальную политику, поддерживающую ментальное и когнитивное благополучие во всех слоях населения.

Ранее ученые нашли молекулы, которые могут остановить гибель клеток мозга при деменции.