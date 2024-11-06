Как образование и профессия влияют на риск развития когнитивных нарушений

Исследователи оценили продолжительность пребывания участников в каждом из когнитивных состояний и вероятность перехода к расстройствам, включая деменцию. Выяснилось, что у людей, имеющих постшкольное образование (например, высшее), занятых в управленческих сферах и принадлежащих к наиболее обеспеченной трети населения, реже развиваются когнитивные нарушения или деменция по сравнению с участниками с начальным или средним образованием, работающими в профессиях с ручным трудом и находящимися в наиболее неблагополучной трети общества.