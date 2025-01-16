Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как обратиться в суд, если вам продали плохой товар

Если кто-то нарушил ваши права при использовании или покупке товаров (а также работ и услуг), вы можете обратиться в суд. Перед этим, конечно, стоит попробовать решить вопрос с продавцом или исполнителем мирно, направив претензию. Иногда это помогает избежать судебного разбирательства. Если вам не пошли навстречу, идите в суд с заявлением о защите прав потребителя. При обращении туда нужно соблюдать ряд правил.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как сообщили в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу, нужно для начала составить иск и подготовить документы.

1. Как оформить иск.

В исковом заявлении нужно указать:

  • наименование суда, в который вы обращаетесь;
  • сведения об истце или его представителе: ФИО, место жительства, телефон и адрес электронной почты (при наличии);
  • данные об ответчике: наименование организации, адрес (юридический и фактический), для ИП — ФИО, адрес регистрации, для физического лица — ФИО, адрес регистрации);
  • обстоятельства дела: когда, где и при каких обстоятельствах был куплен товар либо получена услуга, что именно не устраивает;
  • четкие исковые требования (например, расторжение договора и возврат денег, замена товара, устранение недостатков);
  • цена иска (сумма всех денежных требований: стоимость товара, неустойка, моральный вред и прочее);
  • перечень прилагаемых документов;
  • дата и подпись истца.

Иск составляется в нескольких экземплярах: один экземпляр для суда и по одному для каждого ответчика.

2. Подготовьте другие документы.

К исковому заявлению приложите доверенность или другой документ о полномочиях представителя (на случай, если он есть). Понадобятся документы, подтверждающие обстоятельства, на которых вы основываете свое требование (при наличии). Это могут быть:

1) договор купли-продажи товара и документ, подтверждающий его оплату (например, чек);
2) договор подряда или оказания услуг (в том числе заказ-наряд);
3) документ о результатах экспертизы качества товара (результата работы);
4) отчет об оценке стоимости устранения недостатков товара (результата работы);
5) документы об устранении недостатков результата работы за счет потребителя;
6) копия досудебной претензии и доказательства о том, что ее отправляли ответчику, ответ на вашу претензию (при наличии);
7) расчет взыскиваемой суммы, подписанный истцом или представителем;
8) уведомление о вручении или другие документы, подтверждающие, что участникам дела отправляли копии иска и других бумаг;
9) документы, подтверждающие действия, направленные на примирение, если они были.
Отметим, при подаче иска, связанного с нарушением прав потребителей, госпошлину платить не нужно, если сумма иска не превышает 1 млн рублей. Если он больше, размер пошлины составит: цена иска минус сумма госпошлины для уплаты при цене иска 1 млн рублей.

3. Подайте исковое заявление в суд.

По выбору истца можно обратиться в суд:
• по адресу организации-ответчика или по месту жительства индивидуального предпринимателя — ответчика;
• по месту жительства или пребывания истца;
• по месту заключения или исполнения договора.

Иски о защите прав и законных интересов группы людей, в том числе прав потребителей, подаются по адресу ответчика.

Иск подают мировому судье, если размер требований не превышает 100 000 рублей. Если цена выше, нужно обращаться следует в районный суд.

Исковые заявления о защите неимущественных прав потребителей (например, при отказе в предоставлении необходимой и достоверной информации об изготовителе), как и требование имущественного характера, не подлежащее оценке, а также требование о компенсации морального вреда направляются в районный суд.

Исковое заявление можно подать лично (иск и другие документы приносят в канцелярию суда, нужно будет получить отметку на своем экземпляре о приеме иска), по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении), через электронную систему суда (ГАС «Правосудие»). Если суд предоставляет такую возможность, отправьте документы в электронном виде.

4. Что делать дальше

1. Принятие иска: после подачи иска суд должен будет начать его рассматривать.

2. Ознакомление с возражениями ответчика: если ответчик подаст возражения, вам сообщат.

3. Судебное заседание: вам сообщат дату и время судебного заседания.

4. Участие в процессе: нужно будет участвовать в судебных заседаниях и представлять свои доказательства.
5. Получение решения суда: после вынесения решения вы сможете получить копию судебного решения.

Апелляцию можно подать в течение месяца после того, как суд принял решение в окончательной форме.

Законодательство о защите прав потребителей распространяется и на случаи задержки или отмены рейса. Ранее в том же ведомстве объяснили, что делать в таких ситуациях.