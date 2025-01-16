Как обратиться в суд, если вам продали плохой товар

1) договор купли-продажи товара и документ, подтверждающий его оплату (например, чек);

2) договор подряда или оказания услуг (в том числе заказ-наряд);

3) документ о результатах экспертизы качества товара (результата работы);

4) отчет об оценке стоимости устранения недостатков товара (результата работы);

5) документы об устранении недостатков результата работы за счет потребителя;

6) копия досудебной претензии и доказательства о том, что ее отправляли ответчику, ответ на вашу претензию (при наличии);

7) расчет взыскиваемой суммы, подписанный истцом или представителем;

8) уведомление о вручении или другие документы, подтверждающие, что участникам дела отправляли копии иска и других бумаг;

9) документы, подтверждающие действия, направленные на примирение, если они были.

Отметим, при подаче иска, связанного с нарушением прав потребителей, госпошлину платить не нужно, если сумма иска не превышает 1 млн рублей. Если он больше, размер пошлины составит: цена иска минус сумма госпошлины для уплаты при цене иска 1 млн рублей.