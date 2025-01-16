Как обратиться в суд, если вам продали плохой товар

Как сообщили в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу, нужно для начала составить иск и подготовить документы.
1. Как оформить иск.
В исковом заявлении нужно указать:
- наименование суда, в который вы обращаетесь;
- сведения об истце или его представителе: ФИО, место жительства, телефон и адрес электронной почты (при наличии);
- данные об ответчике: наименование организации, адрес (юридический и фактический), для ИП — ФИО, адрес регистрации, для физического лица — ФИО, адрес регистрации);
- обстоятельства дела: когда, где и при каких обстоятельствах был куплен товар либо получена услуга, что именно не устраивает;
- четкие исковые требования (например, расторжение договора и возврат денег, замена товара, устранение недостатков);
- цена иска (сумма всех денежных требований: стоимость товара, неустойка, моральный вред и прочее);
- перечень прилагаемых документов;
- дата и подпись истца.
Иск составляется в нескольких экземплярах: один экземпляр для суда и по одному для каждого ответчика.
2. Подготовьте другие документы.
К исковому заявлению приложите доверенность или другой документ о полномочиях представителя (на случай, если он есть). Понадобятся документы, подтверждающие обстоятельства, на которых вы основываете свое требование (при наличии). Это могут быть:
1) договор купли-продажи товара и документ, подтверждающий его оплату (например, чек);
2) договор подряда или оказания услуг (в том числе заказ-наряд);
3) документ о результатах экспертизы качества товара (результата работы);
4) отчет об оценке стоимости устранения недостатков товара (результата работы);
5) документы об устранении недостатков результата работы за счет потребителя;
6) копия досудебной претензии и доказательства о том, что ее отправляли ответчику, ответ на вашу претензию (при наличии);
7) расчет взыскиваемой суммы, подписанный истцом или представителем;
8) уведомление о вручении или другие документы, подтверждающие, что участникам дела отправляли копии иска и других бумаг;
9) документы, подтверждающие действия, направленные на примирение, если они были.
Отметим, при подаче иска, связанного с нарушением прав потребителей, госпошлину платить не нужно, если сумма иска не превышает 1 млн рублей. Если он больше, размер пошлины составит: цена иска минус сумма госпошлины для уплаты при цене иска 1 млн рублей.
3. Подайте исковое заявление в суд.
По выбору истца можно обратиться в суд:
• по адресу организации-ответчика или по месту жительства индивидуального предпринимателя — ответчика;
• по месту жительства или пребывания истца;
• по месту заключения или исполнения договора.
Иски о защите прав и законных интересов группы людей, в том числе прав потребителей, подаются по адресу ответчика.
Исковые заявления о защите неимущественных прав потребителей (например, при отказе в предоставлении необходимой и достоверной информации об изготовителе), как и требование имущественного характера, не подлежащее оценке, а также требование о компенсации морального вреда направляются в районный суд.
Исковое заявление можно подать лично (иск и другие документы приносят в канцелярию суда, нужно будет получить отметку на своем экземпляре о приеме иска), по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении), через электронную систему суда (ГАС «Правосудие»). Если суд предоставляет такую возможность, отправьте документы в электронном виде.
4. Что делать дальше
1. Принятие иска: после подачи иска суд должен будет начать его рассматривать.
2. Ознакомление с возражениями ответчика: если ответчик подаст возражения, вам сообщат.
3. Судебное заседание: вам сообщат дату и время судебного заседания.
4. Участие в процессе: нужно будет участвовать в судебных заседаниях и представлять свои доказательства.
5. Получение решения суда: после вынесения решения вы сможете получить копию судебного решения.
Апелляцию можно подать в течение месяца после того, как суд принял решение в окончательной форме.
Законодательство о защите прав потребителей распространяется и на случаи задержки или отмены рейса. Ранее в том же ведомстве объяснили, что делать в таких ситуациях.