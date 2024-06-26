Как облегчить кошкам жизнь в жару, когда хозяева на работе

Нет, и еще раз нет. Так вы не поможете, а только навредите кошке. Человеку кажется, что так питомцу будет легче переносить жару. Но на самом деле шерсть создает своего рода воздушную прослойку, которая помогает сохранить животному нормальную температуру тела, спасает от перегрева или переохлаждения, а также сухости кожи.