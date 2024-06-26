Как облегчить кошкам жизнь в жару, когда хозяева на работе

Духоту и палящее солнце кошки, как и люди, переносят плохо. Поэтому оставляя животное дома, следует максимально позаботиться о его комфорте. Иначе, вернувшись, вы рискуете столкнуться с проблемами со здоровьем вашего питомца на фоне жаркой погоды. К примеру, с обезвоживанием или тепловым ударом.
Как помочь кошке перенести жару?
Ветеринары советуют соблюдать несколько простых правил, которые позволят кошке спокойно перенести жару в квартире, пока вас нет дома.
Во-первых, следите за водным балансом питомца. У него всегда должен быть доступ к чистой воде, причем не один. Желательно поставить несколько поилок в разных комнатах. Так, у него будет запас воды, и если в какую-то миску попадет посторонний предмет или грязь, у животного всегда будет альтернативный источник воды.
Во-вторых, обязательно обеспечьте приток свежего воздуха в помещение. Для этого оставьте открытыми окна (при условии, что на них стоит защитная сетка) или включите кондиционер (не на максимум). А вот оставлять без присмотра включенный вентилятор не стоит. Кошка может его уронить.
В-третьих, защитите кошку от прямых солнечных лучей. Чтобы помещение не нагревалось и не превращалось в парилку, надо задернуть шторы или обклеить стекла отражающей фольгой. Если у вас есть балкон и он находится на солнечной стороне, то лучше его прикрыть, оставив небольшую щель для циркуляции воздуха. Иначе он быстро нагреется, и температура в комнате станет выше.
В-четвертых, следует изменить рацион. Замените сухой корм влажным, но давайте его небольшими порциями, чтобы он не успел испортиться. Так как в жару у большинства кошек снижается аппетит.
В-пятых, необходимо ухаживать за шерстью питомца и регулярно ее вычесывать — это улучшит терморегуляцию.
Подстричь кошку в жару — это выход?
Нет, и еще раз нет. Так вы не поможете, а только навредите кошке. Человеку кажется, что так питомцу будет легче переносить жару. Но на самом деле шерсть создает своего рода воздушную прослойку, которая помогает сохранить животному нормальную температуру тела, спасает от перегрева или переохлаждения, а также сухости кожи.
Источник: https://top68.ru