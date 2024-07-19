Как обезопасить себя от отравления шаурмой?

В Москве зафиксировали массовое отравление. 17 человек попали в больницу с сальмонеллезом (инфекция, для которой характеры диарея, боль в животе, рвота, температура). По предварительным данным, они отравились шаурмой, купленной в киосках на Дмитровском шоссе. Следком возбудил уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В связи с произошедшим специалисты Роскачество рассказали, как нужно выбирать шаурму.
Они подчеркнули, что это продукт повышенного риска. Условия приготовления не всегда соответствуют требованиям безопасности, а усугубляет ситуацию жара. Если повар не использует перчатки, редко их меняет и не обрабатывает, как следует, то высок риск заражения продукции. Кроме того, разница в температуре и высокая влажность отдельных компонентов шаурмы способствуют быстрому развитию и росту микробиологической обсемененности.
При выборе блюда нужно обратить внимание на следующие правила.
- Повар должен работать в перчатках.
- Его спецодежда не должна быть рваной и грязной. Обязателен головной убор, он должен закрывать все волосы.
- На рабочем месте работников не должно быть личных вещей и посторонних предметов.
- В точке обязательно должно быть профессиональное дезинфицирующее средство.
- Повар может быть по совместительству кассиром, по санитарным правилам это не запрещено. Однако в таком случае важно проследить, чтобы он мыл руки и надевал перчатки (или мыл руки и обрабатывал их дезсредством сразу в перчатках).
- В точке должна быть раковина. Если ее нет, ничего не нужно покупать в таком киоске.
- Также нужно обратить внимание, есть ли в заведении кондиционер, особенно это важно летом. По СанПиНу необязательно устанавливать кондиционеры, но нужно поддерживать определенную температуру (23−25 градусов). Если в помещении жара, то к безопасности продуктов могут быть вопросы.
Кстати, шаурма в разных городах называется по-разному. Почему так происходит, можно узнать здесь.
Айгуль Сабитова