Как обезопасить себя от отравления шаурмой?

В Москве зафиксировали массовое отравление. 17 человек попали в больницу с сальмонеллезом (инфекция, для которой характеры диарея, боль в животе, рвота, температура). По предварительным данным, они отравились шаурмой, купленной в киосках на Дмитровском шоссе. Следком возбудил уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В связи с произошедшим специалисты Роскачество рассказали, как нужно выбирать шаурму.