Как обеспечить комфорт в эконом-классе: три простых способа

Лететь эконом-классом для многих означает испытать дискомфорт на протяжении нескольких часов. Неудобства добавляют рядом сидящие пассажиры и сомнительное питание, которое предлагают в самолетах.
Портал Simple Flying дал несколько советов, как сделать перелет в эконом-классе более комфортным.
Заблаговременно выбирайте место
Потратьте несколько минут, чтобы купить билет на лучшее место. Покупайте места у эвакуационных выходов: вы сможете удобнее расположиться, вытянув ноги.
Также лучше выбирать места в передней части самолета. Как правило, там менее шумно. Более того, вас меньше будут беспокоить пассажиры, которые любят во время полета встать и походить, чтобы размяться. Помимо прочего, места в передней части самолета гарантируют, что во время раздачи питание у вас будет больше выбора в напитках и самой еде.
Соберите сумочку с тем, что сделает полет комфортнее
Вы можете взять маску для сна, чтобы свет не мешал вам спать, зубную щетку, крема для рук и лица, подушку для шеи, бальзам для губ и наушники. Только не забудьте проверить, сколько жидкости у вас в тюбиках, так как в самолет нельзя проносить более 100 миллилитров.
Одевайтесь удобно
Желательно подготовиться к тому, что в самолете вам может быть и холодно, и жарко. Лучше всего надевать несколько слоев одежды, а также выбирать вещи из мягких дышащих тканей.
Также не забывайте, что одеваться надо еще и так, чтобы в случае чрезвычайной ситуации вы могли быстро покинуть самолет. То есть туфли на шпильках и каблуках лучше всего положить в багаж, а лететь в удобной обуви.
Ранее была названа одежда, которая лучше всего подходит для самолета.
Анна Морозова