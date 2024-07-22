Как обеспечить комфорт в эконом-классе: три простых способа

Также лучше выбирать места в передней части самолета. Как правило, там менее шумно. Более того, вас меньше будут беспокоить пассажиры, которые любят во время полета встать и походить, чтобы размяться. Помимо прочего, места в передней части самолета гарантируют, что во время раздачи питание у вас будет больше выбора в напитках и самой еде.