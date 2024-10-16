Как нужно выбирать продукты, чтобы не отравиться

«Мальтит — это основной у них сахарозаменитель, который относится к многоатомным спиртам», — рассказала врач-гастроэнтеролог. «Мальтит — это безопасная добавка: он не аллергенный, не канцерогенный. Но при повышении дозы возможен послабляющий эффект. Он не всасывается, мы не можем его переработать. И так как это многоатомные спирты — они притягивают воду, и возникает диарея».