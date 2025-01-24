Как новозеландцы стали зависимы от прыжков в воду

В других регионах утверждают, что он появился на местных мостах на несколько десятилетий раньше. Термин «ману», что на языке маори означает «птица», также имеет неоднозначную историю. Некоторые считают, что он связан с полетом в воду, другие полагают, что это сокращенная версия от названия острова Мангере.