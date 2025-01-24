Как новозеландцы стали зависимы от прыжков в воду

Летом у водоемов Новой Зеландии происходит странное явление. Мосты, причалы, скалы и бассейны заполняются людьми, готовыми к прыжкам. Прыгуны взмывают в воздух, изгибаются в форме буквы V — вниз животом, раскинув конечности, — пока не ударяются о поверхность, поднимая воду вверх с оглушительным всплеском.
Иногда используются и другие стили прыжка, такие как «гроб» (ноги вперед, тело прямое), «горилла» (голова и плечи вперед) и «скрепка» (руки и ноги вперед). Об этом пишет The Guardian.
Чем больше брызг и чем изобретательнее прыжок, тем громче аплодисменты. Это «прыгуны ману» — люди, которые получают удовольствие и иногда соревнуются в уникальном новозеландском виде спорта «ману» — технике прыжка в воду, похожей на «бомбочку», разработанной общинами маори и ставшей национальным развлечением.
В Новой Зеландии даже есть негласное правило: если человек находится рядом с любым водоемом, а рядом есть сооружение, с которого можно прыгнуть в воду, это обязательно нужно сделать.
Некоторые люди занимаются этим видом спорта с детства, но никто точно не знает, где и когда появился ману. Некоторые считают, что он возник в 1990-х годах в открытых бассейнах Моана-Нуи-а-Кива в пригороде Мангере на юге Окленда.
В других регионах утверждают, что он появился на местных мостах на несколько десятилетий раньше. Термин «ману», что на языке маори означает «птица», также имеет неоднозначную историю. Некоторые считают, что он связан с полетом в воду, другие полагают, что это сокращенная версия от названия острова Мангере.
Что точно известно, так это то, что искусство ману зародилось в общинах маори. Посещение местных водоемов было самым дешевым вариантом развлечений для людей с низким доходом. Однако новозеландцы европейского происхождения, как правило, избегали местных рек и водоемов в пользу пляжей.
У этого вида спорта теперь есть официальный ежегодный чемпионат — Manu World Champs. В течение лета участники соревнуются по всей стране в надежде попасть в финал, который пройдет в марте на набережной Окленда.
Такие профессиональные соревнования могут повысить популярность ману-джампинга, но он всегда будет оставаться любопытным, веселым и бесплатным видом спорта.
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