Как недорого утеплить дом к зиме

Специалист советует избавиться от коробов и других аэродинамических препятствий вокруг отопительных приборов и не пренебрегать нанесением теплоизоляции на наружных поверхностях в областях стыка перекрытий и наружных стен, а также теплоизоляцией трубопроводов отопления и ГВС.