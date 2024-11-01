Как недорого утеплить дом к зиме

Что необходимо делать, чтобы поддерживать тепло в доме?
Прежде всего, важно предотвратить «перетопы» помещений и избыточное проветривание. Стоит также уплотнить и заклеить щели и зазоры, отрегулировать петли в оконных и дверных проемах. Это, по словам инженера, позволит снизить приток инфильтруемого холодного воздуха.
Окраска наружных и внутренних поверхностей стен дома «краской с низкой степенью черноты в инфракрасном диапазоне (ИК)» позволит снизить теплоотдачу от поверхности стен.
А нанесение на оконные стекла теплосберегающей пленки сократит поток ИК-излучения изнутри здания.
Эксперт советует также установить автоматические регуляторы подачи теплоносителя на отопительные приборы.
«Размещение фольгированной теплоизоляции в пространстве между отопительными приборами и наружной стеной — хорошее решение для снижения избыточных тепловых потерь в окружающую среду», — добавил он.
Специалист советует избавиться от коробов и других аэродинамических препятствий вокруг отопительных приборов и не пренебрегать нанесением теплоизоляции на наружных поверхностях в областях стыка перекрытий и наружных стен, а также теплоизоляцией трубопроводов отопления и ГВС.