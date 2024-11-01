Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как недорого утеплить дом к зиме

Утепление дома — важный этап для повышения комфортности проживания и снижения затрат на отопление. Есть много способов снизить тепловые потери в жилых зданиях. Об этом рассказывает доцент кафедры тепломассобменных процессов и установок НИУ «МЭИ» Михаил Пурдин.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Image by Freepik

Что необходимо делать, чтобы поддерживать тепло в доме?

Прежде всего, важно предотвратить «перетопы» помещений и избыточное проветривание. Стоит также уплотнить и заклеить щели и зазоры, отрегулировать петли в оконных и дверных проемах. Это, по словам инженера, позволит снизить приток инфильтруемого холодного воздуха.

Окраска наружных и внутренних поверхностей стен дома «краской с низкой степенью черноты в инфракрасном диапазоне (ИК)» позволит снизить теплоотдачу от поверхности стен.

А нанесение на оконные стекла теплосберегающей пленки сократит поток ИК-излучения изнутри здания.

Эксперт советует также установить автоматические регуляторы подачи теплоносителя на отопительные приборы.

«Размещение фольгированной теплоизоляции в пространстве между отопительными приборами и наружной стеной — хорошее решение для снижения избыточных тепловых потерь в окружающую среду», — добавил он.

Специалист советует избавиться от коробов и других аэродинамических препятствий вокруг отопительных приборов и не пренебрегать нанесением теплоизоляции на наружных поверхностях в областях стыка перекрытий и наружных стен, а также теплоизоляцией трубопроводов отопления и ГВС.