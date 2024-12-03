Как недорого украсить дом к Новому году

По ее словам, все начинается с простых, но эффективных решений.
Бумага
Самым доступным материалом для декора служит обычная бумага. Сложенные гармошкой листы превращаются в эффектные гирлянды, а вырезанные снежинки разного размера, собранные в композицию на окне или стене, создают впечатляющий визуальный эффект. Старые глянцевые журналы можно превратить в объемные шары, которые отлично заменят дорогие елочные украшения.
Природные материалы
Природные материалы становятся незаменимыми помощниками в создании праздничного убранства. «Еловые и сосновые ветки, собранные в лесу или купленные на елочном базаре, превращаются в стильные венки и композиции. Достаточно добавить к ним сушеные дольки апельсинов, палочки корицы и шишки, покрытые белой краской», — отмечает дизайнер.
Освещение
Преобразить пространство без существенных затрат поможет грамотно подобранное освещение. Обычные гирлянды с теплым светом, размещенные в прозрачных вазах или банках, создают волшебное сияние. Свечи в стеклянных подсвечниках, украшенных веточками хвои или обернутых бечевкой, добавляют помещению особый уют.
Елочные игрушки
Старые елочные игрушки обретают новую жизнь в монохромных композициях. По мнению Олеси Пустозеровой, серебристые шары разного размера, собранные в большую вазу или разложенные на подносе с еловыми ветками, смотрятся не менее эффектно, чем дорогие дизайнерские украшения.
Подручные материалы
Подручные материалы часто становятся основой для оригинальных решений. Обычные картонные коробки, обернутые однотонной бумагой и перевязанные лентами, превращаются в декоративные подарки, которые можно расставить под елкой или на полках.
Свитера
Старые свитера с зимним узором отлично подходят для создания чехлов на подушки или праздничных чехлов для банок со свечами.
Еловая ветка
Особое внимание эксперт предлагает уделить входной зоне. Простая еловая ветка с шишками, закрепленная над дверью, создает праздничное настроение. Можно добавить несколько недорогих шаров или самодельных украшений из фетра.
Рисунки
Детские рисунки и поделки прекрасно вписываются в новогодний декор. Развесьте их на бечевке с помощью деревянных прищепок, создавая импровизированную выставку. Это не только украсит пространство, но и создаст особую семейную атмосферу.
Текстиль
Текстиль также играет важную роль. Клетчатые пледы, вязаные наволочки, льняные салфетки с новогодним принтом — все это создает уютную обстановку. Даже простое красное полотенце на кухне добавляет праздничного настроения.
Не забудьте про окна
Окна становятся прекрасным полем для творчества. Помимо традиционных снежинок, можно создать целые зимние пейзажи с помощью обычной зубной пасты или специального спрея. Такие рисунки особенно эффектно смотрятся вечером при включенном свете.
Оформление стола
Праздничный стол не требует дорогой сервировки. Еловая веточка, несколько шишек, свеча в стеклянном подсвечнике и белая льняная салфетка создают элегантную композицию. Мандарины и яблоки, уложенные в прозрачную вазу, становятся не только украшением, но и угощением для гостей.
Важно помнить, что в праздничном декоре нет строгих правил — есть только ваше желание создать уютную и теплую атмосферу в доме. «Экспериментируйте с материалами, комбинируйте разные техники и не бойтесь воплощать собственные идеи», — рассказала Олеся Пустозерова.