Как недорого преобразить интерьер и поднять настроение осенью

По ее словам, самый простой способ добавить тепла в интерьер — это текстиль.
«Теплый плед охрового цвета на диване или подушки терракотового оттенка мгновенно создадут ощущение уюта. А коврик из искусственного меха песочного цвета не только согреет ноги, но и визуально добавит тепла в комнату», — говорит эксперт.
Также следует обратить внимание на шторы. Замена летних занавесок на более плотные шторы глубокого синего или изумрудного цвета поможет создать атмосферу спокойствия и уединения.
Освещение играет ключевую роль в создании настроения. «В темные месяцы важно компенсировать недостаток солнечного света», — объясняет Олеся Пустозерова. Настольная лампа с абажуром теплого желтого цвета не только осветит пространство, но и создаст иллюзию солнечного света, что особенно важно для поднятия настроения.
Декоративные элементы также могут внести существенный вклад в преображение интерьера. Несколько свечей в подсвечниках золотистого цвета, картина в теплых тонах или ваза насыщенного бордового оттенка могут стать яркими акцентами, оживляющими пространство.
Эксперт посоветовала экспериментировать с небольшими элементами декора, чтобы найти цветовые решения, которые лучше всего работают именно для вас и вашего пространства.