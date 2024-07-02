Как неандертальцы охотились на прямобивных слонов. Исследование

Антропологи уже давно спорят о том, охотились ли неандертальцы на этих животных. Навыки изготовления орудий труда тех времен указывают на то, что так могло быть, но точных доказательств ранее не было. Новое исследование обнаружило порезы на костях этих животных. Это говорит о том, что слоны действительно были частью рациона неандертальцев.