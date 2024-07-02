Как неандертальцы охотились на прямобивных слонов. Исследование

Неандертальцы могли охотиться на крупнейших животных своего времени — прямобивных слонов. К такому выводу пришли эксперты из Археологического исследовательского центра MONREPOS в Германии, пишет IFLScience.
Несмотря на распространенные представления, самым большим наземным животным плейстоценовой эпохи был не мамонт. Им был его родственник, палеолоксодон, или прямобивный слон (он был вдвое больше современного африканского слона).
Антропологи уже давно спорят о том, охотились ли неандертальцы на этих животных. Навыки изготовления орудий труда тех времен указывают на то, что так могло быть, но точных доказательств ранее не было. Новое исследование обнаружило порезы на костях этих животных. Это говорит о том, что слоны действительно были частью рациона неандертальцев.
Эксперты обнаружили доказательства на участке Ноймарк-Норд 1 вблизи Галле в Германии. Исследователи нашли 3 122 кости, бивни и зубы, которые, возможно, принадлежат более 70 прямобивневым слонам возрастом около 125 000 лет. На многих костях нашли отметины, свидетельствующие об использовании каменных инструментов для срезания мяса.
Подобные знаки могли бы появиться в результате обработки найденных туш слонов, но количество костей в одном месте свидетельствует, что это не так. При этом кости в основном принадлежали взрослым слонам — маловероятная добыча для других хищников того времени, что указывает на целенаправленную охоту.
Судя по находкам, неандертальцы предпочитали охотиться на одиночных крупных самцов. На разделывание животного могли потратить несколько дней, а мясом прямобивного слона большой семье из 25 человек можно было питаться в течение трех месяцев.
Следовательно, предки современных людей либо жили большими группами, чем считалось ранее, либо племена объединялись для охоты и переработки мяса, что способствовало культурному обмену во время этих собраний.
Подчеркивается, что пребывание неандертальцев в одном месте могло существенно повлиять на местную среду. Это говорит о том, что они имели разнообразное адаптивное поведение, которое позволяло им процветать в различных экосистемах по всей Евразии в течение более 200 000 лет.
Работа исследователей также меняет взгляд на другие археологические находки, где орудия труда неандертальцев были найдены рядом с останками мамонтов и меньших носорогов. Теперь кажется более вероятным, что неандертальцы активно охотились на этих крупных животных, а не просто собирали их остатки.
Кстати, что вообще известно о неандертальцах? Об этом можно узнать, посмотрев это видео.
Айгуль Сабитова