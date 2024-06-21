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Как не впасть в хандру, если остался летом без отпуска?

Что делать, если бесят фото коллег с моря.

Источник: Ethan Sykes/CC0

Многим летом приходится работать не меньше, а то и больше, чем в холодное время года. А ведь так хочется лежать на пляже, купаться и отдыхать. Как не затосковать, если работаешь в это время или вообще остался без летнего отпуска? Об этом ВФокусе Mail.ru поговорил с психологом Алисой Курамшиной.

Как справиться с сожалением о том, что лето приходится проводить на работе?

Чтобы избежать хандры по этому поводу, можно попробовать следующие способы.

1. Настройтесь на позитив

Психолог предлагает письменно ответить на вопрос: за что вы любите свою работу? В списке должно быть как минимум пять пунктов. Нужно вспомнить и прокрутить в памяти приятные моменты, связанные с вашей деятельностью.

2. Соблюдайте режим дня

Алиса Курамшина отметила, что резкая смена режима сна и бодрствования — сильный стресс для организма. Поэтому даже на выезде на природу надо раньше ложиться и вставать, спать не менее 7−8 часов.

3. Добавьте творчества

Можно попробовать выполнять ежедневную рутинную работу по-новому, пересмотреть привычный распорядок трудового дня.

4. Научитесь планировать

«В отсутствие других сотрудников на вас может свалиться много дел. Поэтому здесь важно выделять приоритеты, уточнять срочность и приоритетность у руководства и не загонять себя в дедлайны», — подчеркнула психолог.

5. Путешествиям — быть!

«Да, другие могут путешествовать на моря и в другие страны, но я лично уверена, что летом хорошо и в России. Можно выбраться на ближайший водоем, в леса, в горы — хотя бы на выходные. Это тоже придаст вам сил и здоровья. Не садом единым жив человек», — говорит Алиса Курамшина.

Что делать, если возникла агрессия или раздражение в адрес отдыхающих коллег?

В этом случае важно помнить о взаимоуважении и терпимости. Надо попробовать спокойно обратиться к коллегам и объяснить, что вас беспокоит. Нужно постараться выслушать их точку зрения и найти компромиссное решение. Если ситуация не улучшается, можно обратиться к руководству или к HR-специалисту для посредничества.

«Также не рекомендую навязывать свое настроение другим, лучше обратиться за индивидуальной консультацией к психологу», — добавила Алиса Курамшина.

Как не впасть в тоску, если по какой-то причине вообще остался без отпуска летом?

Нужно найти другие способы расслабиться и отдохнуть. Это может быть короткое путешествие на выходные, хобби, спорт или просто время на приятные мероприятия с друзьями и семьей.

Важно помнить, что отдых не обязательно должен быть связан с путешествиями.

Как себя вести в отпуске, чтобы не раздражать работающих коллег? Стоит ли выкладывать в соцсети множество фото с отдыха?

В отпуске нужно помнить о мере и уважении к работающим коллегам. Выкладывая фотографии с отдыха в социальные сети, старайтесь не перегружать ленту однотипными постами.

Психолог призывает помнить, что каждый человек имеет свои заботы и обязанности, поэтому надо стараться не вызывать зависти или раздражения излишним показом своего отпуска. Лучше делиться только самыми яркими моментами и радоваться вместе с друзьями вашему отдыху.

Кстати, зачастую летом эффективность на работе снижается. Ранее другой психолог рассказывала, как этого избежать.

Айгуль Сабитова