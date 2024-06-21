Как не впасть в хандру, если остался летом без отпуска?

Многим летом приходится работать не меньше, а то и больше, чем в холодное время года. А ведь так хочется лежать на пляже, купаться и отдыхать. Как не затосковать, если работаешь в это время или вообще остался без летнего отпуска? Об этом ВФокусе Mail.ru поговорил с психологом Алисой Курамшиной.