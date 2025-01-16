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Как не влюбиться в мошенника: учимся распознавать дипфейки

Эксперты кибербезопасности Сбербанка перечислили пять способов.

Екатерина Нагель
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Накануне Францию поразила очаровательно пугающая новость. 53-летняя дизайнер по имени Анна рассталась с мужем-миллионером, поругалась с дочерью и друзьями, потеряла 830 тысяч евро и впала в глубокую депрессию, согласившись выйти замуж за голливудского сердцееда Брэда Питта.

История, которая начиналась крайне романтично, обрела чудовищные обороты, когда женщина осознала, что вместо американского актера по другую сторону соцсетей с помощью видео и фото с ней общался искусный мошенник, прекрасно владеющий техникой дипфейков.

Как не стать жертвой дипфейков

Эксперты кибербезопасности Сбербанка перечислили пять способов распознать в онлайн-собеседнике искусственный интеллект.

  1. Если вам в чат скидывают правдоподобные фото или ролики, первым делом попросите созвониться с вами по видеосвязи. Но не теряйте бдительность даже в случае, если вашу просьбу выполнят вполне удачно, то есть когда вы увидите на экране якобы реального абонента.
  2. Если собеседник выдает себя за близкого, прежде чем совершать какие-либо финансовые действия, попросите его немного подождать. В момент паузы найдите в телефонной книге номер того самого товарища или родственника и позвоните ему самостоятельно, уточните, действительно ли сейчас с вами ведет диалог именно он.
  3. При якобы видеосозвоне обращайте внимание на четкость изображения, мимику и границы лица. Любое размытие картинки, неестественно частое моргание собеседника, странные движения губ и бровей или различия в тенях на коже лица и шеи укажут вам на вероятность общения с мошенником.
  4. Попросите оппонента во время видеозвонка попить воды, поправить волосы или помахать рукой перед лицом — так дипфейк сломается. Соответственно, отказ выполнить подобные действия тоже наведет вас на мысль о том, что общение происходит с помощью искусственного интеллекта.
  5. При аудиоозвонке обращайте внимание на интонации. Монотонность и безэмоциональность — точные признаки общения с дипфейк-мошенником.