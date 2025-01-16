Как не влюбиться в мошенника: учимся распознавать дипфейки

Накануне Францию поразила очаровательно пугающая новость. 53-летняя дизайнер по имени Анна рассталась с мужем-миллионером, поругалась с дочерью и друзьями, потеряла 830 тысяч евро и впала в глубокую депрессию, согласившись выйти замуж за голливудского сердцееда Брэда Питта.
История, которая начиналась крайне романтично, обрела чудовищные обороты, когда женщина осознала, что вместо американского актера по другую сторону соцсетей с помощью видео и фото с ней общался искусный мошенник, прекрасно владеющий техникой дипфейков.
Как не стать жертвой дипфейков
Эксперты кибербезопасности Сбербанка перечислили пять способов распознать в онлайн-собеседнике искусственный интеллект.
- Если вам в чат скидывают правдоподобные фото или ролики, первым делом попросите созвониться с вами по видеосвязи. Но не теряйте бдительность даже в случае, если вашу просьбу выполнят вполне удачно, то есть когда вы увидите на экране якобы реального абонента.
- Если собеседник выдает себя за близкого, прежде чем совершать какие-либо финансовые действия, попросите его немного подождать. В момент паузы найдите в телефонной книге номер того самого товарища или родственника и позвоните ему самостоятельно, уточните, действительно ли сейчас с вами ведет диалог именно он.
- При якобы видеосозвоне обращайте внимание на четкость изображения, мимику и границы лица. Любое размытие картинки, неестественно частое моргание собеседника, странные движения губ и бровей или различия в тенях на коже лица и шеи укажут вам на вероятность общения с мошенником.
- Попросите оппонента во время видеозвонка попить воды, поправить волосы или помахать рукой перед лицом — так дипфейк сломается. Соответственно, отказ выполнить подобные действия тоже наведет вас на мысль о том, что общение происходит с помощью искусственного интеллекта.
- При аудиоозвонке обращайте внимание на интонации. Монотонность и безэмоциональность — точные признаки общения с дипфейк-мошенником.