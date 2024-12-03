Как не нарваться на мошенников в лице Деда Мороза и Снегурочку

«Также очень важно заключить договор заранее. Зафиксируйте условия сотрудничества, согласуйте стоимость услуг и программу мероприятия. Такой подход избавит вас от неожиданных трат на дополнительные услуги, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора. Не стесняйтесь просить исполнителей предоставить всю информацию о своих услугах, продолжительности визита и, конечно, о нарядах. Убедитесь, что выбранный вами Дед Мороз и Снегурочка соответствуют вашим ожиданиям», — говорит Елена Кудерко.