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Как не нарваться на мошенников в лице Деда Мороза и Снегурочку

На Новый год и Рождество многие хотят подарить детям настоящую сказку, а для этого нередко прибегают к услугам аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Однако злоумышленники могут попытаться воспользоваться этим волшебным временем, обманывая доверчивых граждан. Чтобы не оказаться в числе их жертв, стоит следовать нескольким простым рекомендациям. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аргументы и факты

В первую очередь эксперт советует опираться на советы друзей и знакомых и обращать внимание на отзывы в интернете. Это поможет вам отсеять недобросовестных аниматоров, которые могут не только не прийти на праздник, но и испортить его своим присутствием.

«Также очень важно заключить договор заранее. Зафиксируйте условия сотрудничества, согласуйте стоимость услуг и программу мероприятия. Такой подход избавит вас от неожиданных трат на дополнительные услуги, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора. Не стесняйтесь просить исполнителей предоставить всю информацию о своих услугах, продолжительности визита и, конечно, о нарядах. Убедитесь, что выбранный вами Дед Мороз и Снегурочка соответствуют вашим ожиданиям», — говорит Елена Кудерко.

Помимо этого, не забывайте о своих правах как потребителя. Согласно Закону «О защите прав потребителей», вы имеете право на полную информацию о приобретаемой услуге.

Адвокат напомнила, что вы можете отказаться от услуги в любой момент до ее начала, а если исполнение условий контракта затягивается или услуга не оказана в срок, вы можете потребовать неустойку и компенсацию морального вреда.

Чтобы защитить себя от мошенничества, также рекомендуется использовать проверенные площадки и агентства, которые подходят к выбору своих исполнителей серьезно. Профессиональные компании, как правило, имеют собственный сайт с описанием услуг и положительными отзывами клиентов.

«Сказочные персонажи могут стать великолепным дополнением вашего новогоднего праздника, однако важно помнить о бдительности при выборе исполнителей. Следуя нашим советам, вы сможете избежать нежелательных ситуаций и подарить близким волшебный Новый год!», — заключила Елена Кудерко.