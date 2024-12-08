Как не набрать лишний вес на новогодних каникулах

В свой зимний рацион важно добавить сезонные овощи, например тыкву. Вместо того, чтобы сделать свое питание более зимним и уютным с помощью сахара и углеводов, можно приготовить овощное рагу. В овощах много клетчатки — она дает чувство долгого насыщения и сокращает риски переедания. Овощи — низкокалорийны, и их можно съесть достаточно много и не навредить своему организму.