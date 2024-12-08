Как не набрать лишний вес на новогодних каникулах

Кроме выхода на работу после долгих каникул, праздничные эмоции может омрачить только цифра на весах. Новогодние застолья славятся своей хлебосольностью — не попробовать новый рецепт запеченой свинины под бокал шампанского просто невозможно. Секретами поддержания формы в такое «сложное» время поделился британский профессор, специалист по снижению веса Франклин Джозеф.
Как есть, чтобы не набрать вес на новогодних праздниках?
В свой зимний рацион важно добавить сезонные овощи, например тыкву. Вместо того, чтобы сделать свое питание более зимним и уютным с помощью сахара и углеводов, можно приготовить овощное рагу. В овощах много клетчатки — она дает чувство долгого насыщения и сокращает риски переедания. Овощи — низкокалорийны, и их можно съесть достаточно много и не навредить своему организму.
В праздники кафе и рестораны готовят особое меню — чашка любимого напитка может стать калорийной бомбой за счет сахара, сиропа или сливок. Чтобы согреться, лучше выбрать травяной чай или горячую воду с лимоном — там точно нет ни сахара, ни жиров.
Во время праздничных застолий можно прибегнуть к хитрости и попробовать все, но не переесть. Нужно заполнить половину тарелки зеленью или овощами, а все остальные блюда пробовать понемногу.
Как больше двигаться в период новогодних каникул?
По словам эксперта, в период длительных выходных нужно побороть желание полежать или остаться дома в плохую погоду. Двигательная активность — форма физических упражнений, доступная без каких-либо дополнительных условий. Достаточно проходить дневную норму каждый день, чтобы компенсировать калории от праздничных блюд. Если нет желания ходить по улице, можно отправиться по магазинам или ходить по лестнице в своем доме.
Как спать, чтобы не набрать вес?
Сон — важная составляющая процесса поддержания формы. Он влияет на обмен веществ и аппетит: из-за недосыпа сбивается гормональный баланс и хочется есть больше калорийной пищи. Оптимальная продолжительность сна, по мнению эксперта, 7−8 часов, также он настаивает на воздержании от гаджетов хотя бы за час до сна.
Почему нужно больше читать на праздниках?
Последний шаг для поддержания формы — здоровое управление стрессом. Набор веса часто связан с нервным напряжением и его заеданием. Доктор рекомендует больше уделять времени расслаблению, медитативным техникам, чтению