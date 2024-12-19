Как не дать овербукингу испортить вашу поездку: советы от экспертов

Овербукинг — это ситуация, когда авиакомпания продает больше билетов, чем есть мест на борту. Это делается для компенсации потерь от пассажиров, которые не приходят на рейс. Например, если самолет вмещает 355 человек, а продано 400 билетов, то некоторым пассажирам придется остаться на земле, делится 360.ru.
По словам руководителя турагентства Go Travel Наталии Ансталь, в странах Европы и США овербукинг регулируется законом. Пассажиры, столкнувшиеся с этой проблемой, могут получить компенсацию и возможность улететь ближайшим рейсом. Важно знать свои права и настаивать на возмещении.
Как регулируется овербукинг в России?
В отличие от западных стран, в России овербукинг не имеет законодательного регулирования. Как объясняет Ансталь, вопрос все еще обсуждается, и нет ясного алгоритма действий для пассажиров. Владелец сети туристических агентств Gitravel Тариел Гажиенко отмечает, что в Госдуме уже несколько лет ведутся разговоры о легализации овербукинга, что позволит авиакомпаниям продавать больше билетов и предоставит пассажирам четкие инструкции по компенсациям.
Ситуации с овербукингом в России чаще всего возникают из-за технических замен самолетов, когда подменный борт имеет меньше мест. Гажиенко подчеркивает, что это редкий случай и чаще всего происходит по форс-мажорным обстоятельствам.
Что делать, если вы столкнулись с овербукингом и как этого избежать?
Если вы оказались в ситуации овербукинга, не стоит паниковать или скандалить с персоналом. Лучше всего сохранять спокойствие и попросить посадку на ближайший рейс или полное возмещение стоимости билета. Если вы решите ждать следующий рейс, помните, что авиакомпания обязана предоставить горячее питание, если ожидание затянется более чем на четыре часа. При ожидании более шести часов ночью или восьми днем, вам должны оплатить гостиницу.
Чтобы минимизировать риск столкнуться с овербукингом, следуйте нескольким простым рекомендациям.
Проходите онлайн-регистрацию.
Онлайн-регистрация на сайте авиакомпании перед приездом в аэропорт подтвердит ваше намерение лететь и снизит вероятность того, что вас снимут с рейса.
Следите за поведением в аэропорту.
Авиакомпании могут отказать в посадке пассажирам, которые ведут себя неадекватно или выглядят подозрительно. Избегайте употребления алкоголя до посадки, чтобы не вызвать подозрений у сотрудников.
Эксперты отмечают, что овербукинг — это распространенная проблема, но зная свои права и следуя простым рекомендациям, можно избежать неприятных ситуаций и сохранить свои планы в целости и сохранности.
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