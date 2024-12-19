Как не дать овербукингу испортить вашу поездку: советы от экспертов

Если вы оказались в ситуации овербукинга, не стоит паниковать или скандалить с персоналом. Лучше всего сохранять спокойствие и попросить посадку на ближайший рейс или полное возмещение стоимости билета. Если вы решите ждать следующий рейс, помните, что авиакомпания обязана предоставить горячее питание, если ожидание затянется более чем на четыре часа. При ожидании более шести часов ночью или восьми днем, вам должны оплатить гостиницу.